Zahlreiche Menschen haben in der albanischen Hauptstadt Tirana den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama gefordert und sich heftige Straßenschlachten mit der Polizei geliefert.

In Tirana ist die Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten vorgegangen, die Steine geworfen und Gebäude beschädigt haben. Die Demonstranten fordern einen Regierungsrücktritt. 28.11.2026 | 0:19 min

Tausende Menschen haben bei einer Demonstration in der albanischen Hauptstadt Tirana den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama gefordert. Bei den erneuten Protesten lieferten sich Demonstranten und Sicherheitskräfte heftige Auseinandersetzungen.

Protestierer warfen Steine und Feuerwerkskörper und setzten mindestens ein Ministerium in Brand, die Polizei setzte Wasserwerfer, Gummigeschosse, Pfefferspray und Tränengas ein, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP am Samstag berichteten.

Mehrere Verletzte bei Protesten in Tirana

Studenten und Oppositionsparteien hatten getrennt voneinander zu einem nationalen Protesttag an dem Wochenende aufgerufen, an dem Albanien seine Unabhängigkeit feiert. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mindestens elf Menschen verletzt. An der Demonstration nahmen tausende Menschen teil. In Tirana kommt es seit Wochen regelmäßig zu heftigen und von Gewalt begleiteten Protesten.

Seit Ende Mai hat es immer wieder Proteste gegeben. Auslöser waren Pläne für ein Luxus-Hotelprojekt in einem Küstennaturschutzgebiet. Das Projekt steht mit der Tochter von US-Präsident Donald Trump, Ivanka Trump, und ihrem Ehemann Jared Kushner in Zusammenhang und wird wegen Korruptionsvorwürfen und mangelnder Transparenz heftig kritisiert.

In Albaniens Hauptstadt Tirana sind im Oktober Proteste von Studierenden eskaliert. Die Demonstranten fordern von der Regierung etwa bessere Studienbedingungen. 15.10.2026 | 0:21 min

Die Proteste richteten sich in der Folge gegen die Regierung von Ministerpräsident Edi Rama und Korruption im Allgemeinen. Demonstriert wird auch gegen schlechte Studienbedingungen und hohe Studiengebühren.

Seit Monaten demonstrieren Menschen in Albanien gegen die Regierung von Ministerpräsident Edi Rama. Regelmäßig unter ihnen: Die "Oma der Revolution". 27.11.2026 | 0:35 min

Quelle: AFP, dpa