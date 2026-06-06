Luxus-Resort in Naturschutzgebiet?:Albanien: Proteste gegen Bauprojekt von Trumps Schwiegersohn
In einem Naturschutzgebiet an Albaniens Küste gibt es Pläne für ein Luxus-Resort, das mit Trumps Schwiegersohn Kushner in Verbindung steht. Die Proteste dagegen nehmen zu.
In einem Naturschutzgebiet an der albanischen Küste haben am Samstag wieder hunderte Menschen gegen Pläne für ein Luxus-Ferienresort protestiert, das mit dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump in Verbindung steht.
Umweltschützer aus dem ganzen Land und Anwohner folgten einem Aufruf von Umweltschutzorganisationen und versammelten sich in der Lagune Vjosa-Narta rund 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Tirana.
"Streicht das Projekt"
Die Demonstrierenden versammelten sich an einem Strand, einige schwenkten die rote albanische Flagge, andere trugen aufblasbare Flamingos, das Symbol der Protestbewegung, und riefen "Streicht das Projekt".
Die Proteste gegen das Projekt nahmen zuletzt zu. Es steht mit Trumps Tochter Ivanka und ihrem Mann Jared Kushner in Verbindung, die Kosten werden auf rund vier Milliarden Euro geschätzt.
Seit fast einer Woche versammeln sich in Tirana jeden Abend Tausende Menschen, um gegen die aus ihrer Sicht geplante Zerstörung ganzer Gebiete des Vjosa-Narta-Naturschutzgebietes und die Entwicklung eines Luxus-Urlaubsorts zu protestieren.
Umweltschützer warnen vor Zerstörung des Gebiets
Dem Plan zufolge ist die Umwandlung der unbewohnten Insel Sazan - einst eine geheime kommunistische Militärbasis - in einen glanzvollen Urlaubsort vorgesehen.
Die Lagune an der südlichen Adriaküste ist ein bedeutendes Rastgebiet für Zugvögel und Flamingos. Denisa Kasa von der Albanischen Vereinigung zum Schutz der Umwelt (PPNEA) warnt vor der Zerstörung dieses Gebietes:
Albaniens Regierungschef: Projekt noch nicht genehmigt
Albaniens Ministerpräsident Edi Rama hatte die Proteste am Freitag heruntergespielt und erklärt, es gebe "keinen Grund zur Besorgnis". Das Projekt sei noch nicht genehmigt. "Zuerst müssen wir das Projekt haben, dann müssen wir es sehen, dann müssen wir es diskutieren." Zudem seien "die besten Experten" der Welt in die Planungen eingebunden. Es gehe darum, "etwas Einzigartiges zu schaffen".
Die albanische Regierung versucht seit langer Zeit, ihre Wirtschaft durch den Tourismus anzukurbeln. Die Familie von Trump hat weltweit vielfach in Luxusprojekte investiert. Kritiker werfen Kushner und seiner Frau vor, die Präsidentschaft von Donald Trump für eigene Geschäfte zu nutzen.
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