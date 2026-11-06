Wetter am Wochenende: Viel Nebel, dann wird es wechselhaft

Wetteraussichten:Mehr Herbst geht kaum: Wochenende wird neblig und trüb
Ein herbstliches Wochenende kündigt sich an. Zwar bleibt es in Deutschland weitgehend trocken, vielerorts ist allerdings mit starkem Nebel zu rechnen.
Den Menschen in Deutschland steht vielerorts ein bewölktes und trübes Wochenende bevor. Am Samstag wird es vor allem in der Südwesthälfte stark bewölkt, auch im Osten soll es Wolken geben, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.
Es bleibe aber weitgehend trocken. Im Norden könne es teils dichten Hochnebel geben. Auch die Temperaturaussichten klingen nicht gemütlicher: "Höchstwerte fünf bis zehn Grad, im Dauernebel kälter", schreibt der Wetterdienst. Nachts können die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad sinken.
Am Sonntag bleibt es laut Vorhersage "in weiten Landesteilen stark bewölkt bis bedeckt, teils auch trüb". An manchen Orten sei dann auch Sprühregen möglich, hieß es. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen sechs Grad in Teilen Bayerns und elf Grad an Oberrhein und Schwarzwald.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Wechselhafteres Wetter kommende Woche
Und wie geht es zum Start der neuen Woche weiter? Am Montag könne sich, sobald der Nebel sich auflöse, in der Mitte des Landes häufiger die Sonne zeigen, so der DWD. Von Südwesten ziehe "allerdings im Tagesverlauf erneut Bewölkung auf und kündige die Wetterumstellung hin zu einem wechselhafteren Wetter in der kommenden Woche an", teilten die Wetter-Expertinnen und Experten mit.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zum Herbst
- Grafiken
Temperatur und Regen in der Wetterbilanz:Zu warm, zu kalt - alles normal? So ist das Wetter bei Ihnenvon Moritz Zajonzmit Video1:17
Gartenarbeit im Herbst:Ganz ohne Laubbläser: Einfach und leise Laub beseitigenvon Adina Betat und Tim Uhlendorfmit Video5:31
Fünf Tipps für mehr Luftfeuchtigkeit:Was gegen trockene Raumluft im Herbst und Winter hilftvon Adina Betatmit Video5:15
Essbare heimische Herbstfrüchte:Bucheckern und Eicheln: Wie man sie findet und zubereitetvon Tim Uhlendorfmit Video5:19