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Wetter am Wochenende: Viel Nebel, dann wird es wechselhaft

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vor 10 Minuten
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Wetteraussichten:Mehr Herbst geht kaum: Wochenende wird neblig und trüb

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Ein herbstliches Wochenende kündigt sich an. Zwar bleibt es in Deutschland weitgehend trocken, vielerorts ist allerdings mit starkem Nebel zu rechnen.

Ein Auto fährt am Morgen bei Nebel auf einer Straße im bayerischen Görisried.

Ein Auto fährt am Morgen bei Nebel auf einer Straße im bayerischen Görisried. (Symbolbild)

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Den Menschen in Deutschland steht vielerorts ein bewölktes und trübes Wochenende bevor. Am Samstag wird es vor allem in der Südwesthälfte stark bewölkt, auch im Osten soll es Wolken geben, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Es bleibe aber weitgehend trocken. Im Norden könne es teils dichten Hochnebel geben. Auch die Temperaturaussichten klingen nicht gemütlicher: "Höchstwerte fünf bis zehn Grad, im Dauernebel kälter", schreibt der Wetterdienst. Nachts können die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad sinken.

Özden Terli, Leonie Imhäuser, Dr. Katja Horneffer, Christa Orben

Die Wettervorhersage aus den heute-Nachrichten vom Donnerstagabend.

05.11.2026 | 1:17 min

Am Sonntag bleibt es laut Vorhersage "in weiten Landesteilen stark bewölkt bis bedeckt, teils auch trüb". An manchen Orten sei dann auch Sprühregen möglich, hieß es. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen sechs Grad in Teilen Bayerns und elf Grad an Oberrhein und Schwarzwald.

Hier warnt der DWD vor Frost

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Wechselhafteres Wetter kommende Woche

Und wie geht es zum Start der neuen Woche weiter? Am Montag könne sich, sobald der Nebel sich auflöse, in der Mitte des Landes häufiger die Sonne zeigen, so der DWD. Von Südwesten ziehe "allerdings im Tagesverlauf erneut Bewölkung auf und kündige die Wetterumstellung hin zu einem wechselhafteren Wetter in der kommenden Woche an", teilten die Wetter-Expertinnen und Experten mit.

Quelle: dpa
Über das Wetter in Deutschland berichteten mehrere Sendungen, darunter das ZDF-Mittagsmagazin am 06.11.2026 ab 12 Uhr sowie die heute-Nachrichten am 05.11.2026 ab 19 Uhr.

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