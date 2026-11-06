Wetter am Wochenende: Viel Nebel, dann wird es wechselhaft

Ein herbstliches Wochenende kündigt sich an. Zwar bleibt es in Deutschland weitgehend trocken, vielerorts ist allerdings mit starkem Nebel zu rechnen.

Mehr Herbst geht kaum: Wochenende wird neblig und trüb

Ein Auto fährt am Morgen bei Nebel auf einer Straße im bayerischen Görisried. (Symbolbild) Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Den Menschen in Deutschland steht vielerorts ein bewölktes und trübes Wochenende bevor. Am Samstag wird es vor allem in der Südwesthälfte stark bewölkt, auch im Osten soll es Wolken geben, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte.

Es bleibe aber weitgehend trocken. Im Norden könne es teils dichten Hochnebel geben. Auch die Temperaturaussichten klingen nicht gemütlicher: "Höchstwerte fünf bis zehn Grad, im Dauernebel kälter", schreibt der Wetterdienst. Nachts können die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad sinken.

Die Wettervorhersage aus den heute-Nachrichten vom Donnerstagabend. 05.11.2026 | 1:17 min

Am Sonntag bleibt es laut Vorhersage "in weiten Landesteilen stark bewölkt bis bedeckt, teils auch trüb". An manchen Orten sei dann auch Sprühregen möglich, hieß es. Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen sechs Grad in Teilen Bayerns und elf Grad an Oberrhein und Schwarzwald.

Hier warnt der DWD vor Frost ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Wechselhafteres Wetter kommende Woche

Und wie geht es zum Start der neuen Woche weiter? Am Montag könne sich, sobald der Nebel sich auflöse, in der Mitte des Landes häufiger die Sonne zeigen, so der DWD. Von Südwesten ziehe "allerdings im Tagesverlauf erneut Bewölkung auf und kündige die Wetterumstellung hin zu einem wechselhafteren Wetter in der kommenden Woche an", teilten die Wetter-Expertinnen und Experten mit.

Quelle: dpa