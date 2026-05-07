Wetter: Sommerliche Temperaturen am Wochenende erwartet

Nach einer kühleren Phase wird es pünktlich zum Wochenende in Deutschland wieder wärmer. Wo genau mit sommerlichen Temperaturen zu rechnen ist.

Wo das Thermometer am Wochenende auf 27 Grad klettern kann

Die Wettervorhersage für den heutigen Donnerstag und das Wochenende 06.05.2026 | 1:15 min

Die Temperaturen in Deutschland steigen zum Wochenende wieder an. Nach einem kühleren Zwischentief sind am Freitag bis zu 22 Grad möglich, am Samstag bis zu 25 Grad und "am Sonntag bis zu 27 Grad", erklärt ZDF-Meteorologe Özden Terli.

Am Freitag hängen viele Wolken über der Mitte Deutschlands, es regnet hier aber nur vereinzelt und kurz, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Auch im west- und süddeutschen Bergland gehen örtlich Schauer nieder, im Schwarzwald und an den Alpen muss mit einzelnen Gewittern gerechnet werden.

Am Samstag klettern die Temperaturen

Die Höchstwerte liegen von Ost nach Süd zwischen 15 und 22 Grad, im Küstenbereich bei Seewind bei 13 Grad. Nachts kann es im Norden und Nordosten Bodenfrost geben, wie der DWD mitteilt.

Der Samstag wird heiter, im Norden ist es teils wolkig. Schauer und Gewitter beschränken sich erneut auf das süddeutsche Bergland. Es ist etwas wärmer mit Höchsttemperaturen in der Nordosthälfte von 16 bis 21 Grad, sonst 21 bis 25 Grad. An den Küsten ist es kühler.

Sonntag: Kräftige Gewitter im Südwesten

Einen Sonntag mit schönem Ausflugswetter und einem Mix aus Sonne und Wolken wird es voraussichtlich in weiten Teilen Deutschlands geben - mit Ausnahme des Südwestens, für dort zeigt die Vorhersage Schauer und örtlich kräftige Gewitter. Sonst ist es weitgehend trocken, nur im Bergland und im äußersten Norden kann es einzelne Schauer geben.

Die Höchstwerte steigen im äußersten Norden und Nordwesten auf 15 bis 20 Grad, sonst auf 20 bis 27 Grad. Nachts fällt gebietsweise Regen, teils auch kräftig.

Die Hitzewelle in Nordeuropa 2025 war außergewöhnlich heftig. Über Wochen blieb die Hitze über Skandinavien liegen. Christa Orben erklärt, warum sich diese Wetterlage festgesetzt hat. 29.04.2026 | 0:54 min

Die neue Woche könnte im Südosten mit kräftigen Gewittern beginnen, erklärt DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. Die Entwicklung sei aber im Detail noch sehr unsicher. "Dazu strömt am Montag aus Nordwesten wieder deutlich kühlere Luft ins Land, sodass es mit der Temperatur zum Wochenbeginn ein gutes Stück abwärtsgeht."

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Quelle: dpa, ZDF