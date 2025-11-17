Schneefall im Bergland:Nasskaltes Novemberwetter: Es wird ungemütlich
Nach den teils frühlingshaften Temperaturen der letzten Woche schlägt der Herbst nun mit voller Wucht zu. Es wird kalt und nass - in höheren Lagen schneit es sogar.
Nasskalt und unbeständig, Schneefall im Bergland - ein ungemütliches Novemberwetter lässt sich für die nächsten Tage in Deutschland nieder.
Im Tiefland fällt meist Regen, nachts und in der Frühe können die Straßen glatt werden. Eine nennenswerte Schneemenge wird es nur im Bergland geben.
Maximal acht Grad
So fällt am Dienstag im Norden und Westen oberhalb von 400 bis 600 Meter Schnee, in tieferen Lagen regnet es zeitweise, am Himmel dominieren die Wolken. Ansonsten sind immer mal wieder Auflockerungen möglich, vor allem im Süden kann sich für längere Zeit die Sonne blicken lassen. Im Südosten und im Bergland liegen die Temperaturen zwischen zwei und sechs Grad, ansonsten werden Werte zwischen vier und acht Grad erwartet.
Dichte Wolkendecke
Ähnlich geht es am Mittwoch mit Temperaturen zwischen zwei und sieben Grad weiter. Im Osten und Südosten lockert sich der Himmel auch mal auf, es bleibt überwiegend trocken. Der Rest des Landes liegt unter dichten Wolken, immer wieder regnet es, ab 400 bis 600 Meter fällt Schnee.
Viele Wolken, immer wieder Regen oder Schnee gibt es auch am Donnerstag. Im Westen und in der Mitte kann es längere Zeit trocken bleiben. Es wird mit null Grad noch kälter, im Westen und an den Küsten können sechs Grad erreicht werden.
