Wetter: Sonne, Nebel, Sprühregen - so wird der Wochenstart

Wer Sonne sucht, findet sie zum Wochenstart vor allem im Norden und im äußersten Süden Deutschlands. Ansonsten erwartet der Wetterdienst viele Wolken, Nebel und ein bisschen Regen.

In weiten Teilen Deutschlands ist der Wochenstart nebelverhangen (Symbolbild). Quelle: dpa

Über Deutschland hält sich auch in den kommenden Tagen ruhiges Herbstwetter. Zum Start in die neue Arbeitswoche ist es am Montag im Norden und Nordosten und später auch im Osten teils sonnig, teils wolkig und trocken. Das geht aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

Auch im äußersten Süden wird es nach Auflösung zäher Nebelfelder vor allem in höheren Lagen sonnige Abschnitte geben.

So wird das Wetter am Montag. Quelle: ZDF

Im Rest des Landes ist es laut DWD meist stark bewölkt. Von der Mitte bis in den Südosten gibt es vereinzelt leichten Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 17 Grad. In der Nacht zum Dienstag kann es im Osten Deutschlands leichten Frost in Bodennähe geben.

Sonne, Nebel und Sprühregen

Am Dienstag wird es im Süden nach Auflösung regionaler Nebel- und Hochnebelfelder heiter bis sonnig und trocken. Sonst ist der Himmel meist hochnebelartig bedeckt, vor allem im Norden und Osten ist vereinzelt mit leichtem Regen oder Sprühregen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 17 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist bei längerem Aufklaren im Süden mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen.