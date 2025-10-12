  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Wetter: Sonne, Nebel, Sprühregen - so wird der Wochenstart

Ruhiger Herbst:Sonne, Nebel, Sprühregen: So wird das Wetter zum Wochenstart

|

Wer Sonne sucht, findet sie zum Wochenstart vor allem im Norden und im äußersten Süden Deutschlands. Ansonsten erwartet der Wetterdienst viele Wolken, Nebel und ein bisschen Regen.

Archiv: Eine Frau joggt im Nebel

In weiten Teilen Deutschlands ist der Wochenstart nebelverhangen (Symbolbild).

Quelle: dpa

Über Deutschland hält sich auch in den kommenden Tagen ruhiges Herbstwetter. Zum Start in die neue Arbeitswoche ist es am Montag im Norden und Nordosten und später auch im Osten teils sonnig, teils wolkig und trocken. Das geht aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor.

Auch im äußersten Süden wird es nach Auflösung zäher Nebelfelder vor allem in höheren Lagen sonnige Abschnitte geben.

ZDFHeuteWetter - Montag 13.10.2025

So wird das Wetter am Montag.

Quelle: ZDF

Im Rest des Landes ist es laut DWD meist stark bewölkt. Von der Mitte bis in den Südosten gibt es vereinzelt leichten Regen oder Sprühregen. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 17 Grad. In der Nacht zum Dienstag kann es im Osten Deutschlands leichten Frost in Bodennähe geben.

Sonne, Nebel und Sprühregen

Am Dienstag wird es im Süden nach Auflösung regionaler Nebel- und Hochnebelfelder heiter bis sonnig und trocken. Sonst ist der Himmel meist hochnebelartig bedeckt, vor allem im Norden und Osten ist vereinzelt mit leichtem Regen oder Sprühregen zu rechnen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 17 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ist bei längerem Aufklaren im Süden mit leichtem Frost in Bodennähe zu rechnen.

Quelle: dpa

Aktuelle Nachrichten

  1. Ein Gang in einem Laden, in den Regalen unterschiedliche Produkte. Rechts stehen Plastikaufbewahrungskisten, links Reinigungsmittel.

    Discounter auf dem Vormarsch:Warum Produkte von Action so günstig sind

    von Kim Bachmann
    mit Video
  2. Blick auf den Eingang der Decathlon-Filiale in Ludwigshafen
    Exklusiv

    Verbot der ewigen Chemikalien PFAS:Wie Decathlon sein eigenes Umwelt-Versprechen bricht

    von Sherif Rizkallah
    mit Video
  3. Flugzeuge der polnischen Luftwaffe fliegen über einer Militärparade am Tag der polnischen Streitkräfte im August 2023.
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

  4. Israelische Panzer nach Einigung in Gaza
    Liveblog

    Einigung in Nahost:Israelische Armee: Waffenruhe im Gazastreifen in Kraft