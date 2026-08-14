Eifel-Brände: Experte sieht Nachholbedarf bei Brandbekämpfung

Die Waldbrandrisiko in Deutschland bleibt hoch. Brandexperte Pronto warnt im ZDF vor einer zunehmenden Gefahr und erklärt, wie sich Wälder und Häuser besser schützen lassen.

Der Kronenbrand in der Eifel sei nur schwer unter Kontrolle zu bringen, sagt Lindon Pronto, Experte für Waldbrandmanagement. 14.08.2026 | 21:30 min

Die heftigen Waldbrände in der Eifel dürften kein Einzelfall in diesem Sommer bleiben. Waldbrandexperte Lindon Pronto beschreibt im ZDF die Lage als "weiterhin sehr kritisch".

Pronto ist in den USA aufgewachsen, hat dort mehrere Jahre lang gegen die großen Waldbrände in Kalifornien gekämpft. Seit 2014 ist er als Waldbrand-Experte am European Forest Institute (EFI) in Bonn. Große Sorge bereitet ihm der starke und wechselnde Wind, der den Brand beschleunigt, neue Glutnester und Funkenflug verursacht und dadurch weitere Ortschaften gefährdet.

Sehen Sie oben das Interview ganz und lesen Sie hier die wichtigsten Punkte:

Warum ist der Waldbrand so gefährlich?

Besonders problematisch bei Waldbränden sei das sogenannte Kronenfeuer, erklärt Pronto. Dabei breite sich das Feuer nicht mehr nur am Boden aus, sondern steigt über die Vegetation in die Baumkronen auf. Hier sei der Wind meist stärker, wodurch sich das Feuer deutlich schneller ausbreiten könne.

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Was sind die Herausforderungen für Feuerwehr und Einsatzkräfte?

Die Brandbekämpfung in der Eifel werde durch die große betroffene Fläche und mögliche Munition im Gelände zusätzlich erschwert, da Sicherheitsabstände eingehalten werden müssen. Löschhubschrauber seien eine "wichtige Unterstützung", könnten die Arbeit der Bodentruppen aber nicht ersetzen. Pronto erklärt:

Man kann da aber den Dampf etwas rauskriegen. Die enge Zusammenarbeit zwischen Kräften am Boden und aus der Luft ist entscheidend. „ Lindon Pronto, Brandexperte

Besonders wichtig seien auch die Nachlöscharbeiten. "Das hat man immer wieder gesehen im Sommer. Diese Arbeiten dauern sehr lange an, sie sind sehr schwierig und sie werden auch zu oft nicht gut durchgeführt." Das sei eben "nicht immer der Fall, dass die Einsatzkräfte zurückbleiben und die Arbeit machen, vor allem, wenn es gleichzeitig überall brennt".

Warum sind Brandschneisen so wichtig?

Laut Pronto sei eine der wichtigsten Maßnahmen bei Flächenbränden das Schlagen von Brandschneisen. Dabei werde brennbares Material entfernt und eine Linie aus freiem Mineralboden geschaffen, über die sich das Feuer nicht weiter ausbreiten könne.

Reine Wasserlöscharbeiten verlören bei großer Hitze, Trockenheit und Wind oft schnell an Wirksamkeit.

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Wie kann man sein Haus vor Flammen schützen?

Nicht nur die Flammen selbst, sagt Pronto, sind gefährlich, sondern auch der Funkenflug. Einzelne Funken können weit vor der eigentlichen Feuerfront neue Brände auslösen. Hausbesitzer sollten brennbare Materialien, Holzstapel, trockenes Gras oder Laub in Hausnähe entfernen.

Ein vorsorgliches Bewässern von Häusern und Gärten hält Pronto nur kurz vor einer unmittelbaren Bedrohung für sinnvoll. Wasser sollte vor allem für die Brandbekämpfung verfügbar bleiben.

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Werden solche Brände künftig häufiger?

Der Brandexperte geht davon aus, dass Deutschland künftig häufiger mit solchen Waldbränden konfrontiert sein werde. Durch Klimawandel, wiederkehrende Hitzewellen und Trockenperioden gebe es immer "mehr leicht entzündliche Brennstoffe in der Landschaft".

Die Lage in Deutschland nähere sich zunehmend dem an, was bislang eher aus Südeuropa bekannt war. "Deutschland muss sich besser auf häufigere und intensivere Waldbrände vorbereiten." Dafür seien mehr Prävention, eine gute Ausbildung der Einsatzkräfte und eine stärkere gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema entscheidend. Pronto weiter:

Und deswegen ist es dann sehr wichtig, dass wir dann in der Prävention investieren, um unsere Landschaften feuerfester zu machen, unsere bebauten Gebiete dann auch feuerresilienter zu machen. Da steht eine große Aufgabe vor uns. „ Lindon Pronto, Brandexperte

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Quelle: ZDF