Taifun steuert auf Vietnams Küste zu - Zehntausende evakuiert

Mehrere Küstenprovinzen Vietnams bereiten sich auf Taifun "Kajiki" vor. Zehntausende wurden evakuiert. Es ist der fünfte Tropensturm, der in diesem Jahr über Vietnam wütet.

Die Straßen der Stadt Vinh sind leergefegt, bevor Taifun "Kajiki" auf Vietnam trifft. Quelle: AFP

Vietnam wappnet sich für den bisher heftigsten Sturm des Jahres: Taifun "Kajiki" steuert mit heftigen Winden und Starkregen auf das südostasiatische Land zu. Das nationale Wetteramt teilte mit, dass der Sturm noch am Montag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 166 Kilometern pro Stunde auf Land treffen könnte.

Quelle: ZDF

An der Küste Vietnams wurden Zehntausende Menschen wegen des nahenden Taifuns aus ihren Häusern evakuiert worden. Bis zum Montagmorgen hatten nach Angaben örtlicher Behörden fast 30.000 Menschen ihren Wohnort verlassen, mehr als 16.000 Soldaten waren im Einsatz. Insgesamt sollten mehr als 300.000 Menschen in fünf Küstenprovinzen in Sicherheit gebracht werden.

Wie entstehen tropische Wirbelstürme und welche Auswirkungen hat die Erwärmung der Weltmeere auf die Zerstörungskraft von Hurrikans? Özden Terli erklärt die Zusammenhänge. 10.05.2024 | 0:38 min

Flughäfen stehen still, öffentliche Gebäude dienen als Schutzräume

Schulen und öffentliche Gebäude entlang der Küste Vietnams wurden in Schutzräume umgewandelt. An zwei nationalen Flughäfen wurde der Betrieb ausgesetzt. Alle Fischereischiffe, die sich im betroffenen Gebiet befanden, wurden in den Hafen zurückbeordert.

Öffentliche Gebäude wurden zu Schutzräumen umfunktioniert - wie hier eine Sporthalle in der Provinz Nghe An. Quelle: AFP

Die Behörden verglichen die Wucht "Kajikis" mit dem zerstörerischen Taifun "Yagi", der im vergangenen Jahr in Vietnam rund 300 Menschenleben forderte und schwere Schäden hinterließ.

Auswirkungen von Taifun auch auf Chinas Hainan-Insel

Zuvor hatte die chinesische Hainan-Insel bereits die Auswirkungen von "Kajiki" zu spüren bekommen. Mehr als 100.000 Menschen waren laut offiziellen Angaben betroffen, Todesopfer wurden zunächst nicht gemeldet. Durch die starken Regenfälle und Böen knickten aber Bäume um, viele Gebäude wurden beschädigt.

Ob Hurrikan, Taifun oder Zyklon: Wirbelstürme können große Schäden anrichten. Meteorologin Katja Horneffer erklärt, warum sie immer stärker werden. 29.09.2022 | 0:40 min

Auch der Güterverkehr zur Überfahrt über die Meerenge zwischen der im Norden Hainans gelegenen Hafenstadt Haikou und Xuwen auf dem Festland war betroffen - hier warteten laut chinesischem Staatsfernsehen 5.000 Lastwagen. In potenziell besonders gefährdeten Gegenden hatten die Behörden schon am Vortag mehr als 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht.

Auch Thailand wappnet sich

Derweil rüstet sich auch Thailand: Der Wetterdienst warnte vor schweren Regenfällen in 35 Provinzen, darunter im Norden, Nordosten, Osten und Süden. Selbst die Hauptstadt Bangkok müsse sich auf Überschwemmungen einstellen, hieß es.

Der Tropensturm soll sich wahrscheinlich beim Zug über Laos abschwächen, Meteorologen rechnen jedoch noch bis Mittwoch mit großen Regenmassen und Überschwemmungen.

Extremwetter häufen sich durch Klimawandel

"Kajiki" ist der fünfte Tropensturm, der in diesem Jahr über Vietnam hinwegfegt. Mehr als hundert Menschen kamen in dem südostasiatischen Land seit Januar bei Naturkatastrophen ums Leben oder gelten als vermisst. Der wirtschaftliche Schaden wird auf 21 Millionen Dollar (17,9 Millionen Euro) geschätzt. Durch den Klimawandel werden Unwetter weltweit laut Experten extremer und häufiger.