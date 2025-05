Nach Papst-Tod: Wer regiert derzeit die katholische Kirche?

Kardinäle beten in der Basilica die Santa Maria Maggiore in Rom vor dem Grab des verstorbenen Papstes Franziskus. Jetzt beginnt die Suche nach seinem Nachfolger.

Ist der Papst tot, geht die Leitung der katholischen Kirche an das Kardinalskollegium über. Welche Regeln dann zu beachten sind, ist in dem päpstlichen Schreiben "Universi dominici gregis - über die Vakanz des Apostolischen Stuhls und die Wahl des Papstes von Rom" von Papst Johannes Paul II. im Jahre 1996 festgelegt worden. Seine Nachfolger Benedikt XVI. und Franziskus haben diese nur geringfügig verändert.

Kardinalskollegium übernimmt Amtsgeschäfte

Mit dem Tod des Papstes verlieren alle Chefs der Behörden des Heiligen Stuhls ihr Amt, also alle Minister treten automatisch zurück. In der Römischen Kurie, der Zentralverwaltung der katholischen Kirche, übernehmen die sogenannten Sekretäre, im politischen Bereich mit Staatssekretären vergleichbar, die Leitung der Behörden.

Wer nach dem Tod des Papstes im Amt bleibt

Kardinal Marx - der Herr über die Zahlen

Im Vorkonklave - also den Kardinalstreffen in der Zeit zwischen Papst-Tod und dem eigentlichen Konklavebeginn am 7. Mai - ist daher auch eine Art Kassensturz vorgesehen. Dadurch, dass Marx dauerhaftes Mitglied in der Sonderkommission ist, sitzt er an einer zentralen Schaltstelle in der Zeit des Interregnums. Der deutsche Kirchenmann, der lange Jahre eng mit Papst Franziskus zusammenarbeitete, gehört damit zu den einflussreichsten Kardinälen aktuell.