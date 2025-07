Mikroabenteuer vor der eigenen Haustür liegen im Trend. Entgegen landläufiger Meinung kann Urlaub in Deutschland günstiger sein als im Ausland. Natur und kurze Reisewege locken.

Urlaub in Deutschland

In Urlaub fahren: Was früher für viele Menschen selbstverständlich war, wird schmerzhaft teuer. Wohin noch reisen, damit die schönste Zeit des Jahres erschwinglich bleibt? Was die Familie Scharf-Geßl ausprobiert hat. 26.07.2025 | 29:45 min

Sommerurlaub ist Entspannung und Freiheit von den Pflichten des Alltags - für viele Menschen unverzichtbar. Und lange eine Selbstverständlichkeit. Doch Urlaub ist spürbar teurer geworden.

Ausgaben für Urlaubsreisen gestiegen

Die Ausgaben für Urlaubsreisen sind in den letzten zehn Jahren um rund 40 Prozent gestiegen, so die Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen. Im Schnitt geben Reisende 1.534 Euro für einen Urlaub im europäischen Ausland aus. Wer stattdessen in Deutschland bleibt, zahlt im Mittel 1.060 Euro und damit fast ein Drittel weniger.

In Deutschland kann sich laut Statistischem Bundesamt fast jeder Fünfte keine einwöchige Urlaubsreise leisten . Bei Familien mit drei oder mehr Kindern liegt die Quote sogar bei knapp 30 Prozent.

Unterwegs mit einem Survivalexperten, Eco-Diving in der Adria oder doch allein reisen? Weniger Masse, mehr Individualität: die Suche nach neuen Herausforderungen. 29.04.2025 | 27:13 min

Die Patchworkfamilie von Chantal Scharf und Wolfgang Geßl aus Bayern gehört dazu. Seit sechs Monaten sind sie ein Paar, und beide haben jeweils zwei Söhne mitgebracht - Lukas und Leo, Matthias und Tobi. Doch sie müssen nicht die ganzen Schulferien zu Hause verbringen, denn Wolfgang Geßl hatte eine Idee: "Ein Abenteuer für wenig Geld, für so eine große Familie. Ich fand das genial, weil es echt einfach mal preiswert ist."

"Bushcraft": Natur hautnah erleben

Scharf, Geßl und ihre vier Söhne sind in diesem Jahr in den Bergtierpark im bayerischen Blindham gereist. Nur 80 Kilometer vom eigenen Wohnort entfernt wartete ein Wochenende Wildnis auf sie - ohne Strom, Dusche und Supermarkt, dafür mit Lagerfeuer, Unterricht im Knotenbinden und Wildtiergeräuschen in der Nacht.

Wir lieben das Reisen. Doch oft geht das zu Lasten unserer Umwelt. Wie können wir die Natur genießen, ohne sie zu zerstören? Was macht sanfter Tourismus anders? 02.08.2025 | 29:47 min

Angeleitet wurden sie von Sepp Fischer, der sich einen "Bushcrafter" nennt, zu Deutsch "Waldhandwerker". Den Unterschied zum Survival erklärt er so: "Survival heißt, aus einer Notsituation herausfinden, zurück zur Zivilisation. Und 'Bushcraft' ist eher, die Leute wieder in die Natur zurückzuführen."

Fischer zeigte der Familie, wie man in der Wildnis ohne moderne Hilfsmittel zurechtkommt: Unterstand bauen, Wasser filtern, essbare Pflanzen erkennen, Spuren lesen. Ein Mikroabenteuer vor der eigenen Haustür für Groß und Klein. Für diesen Kurs zahlen Erwachsene 275 Euro, Kinder unter zwölf Jahren nichts. Schon nicht wenig für ein Wochenende, aber so wird man fit für Abenteuer auf eigene Faust.

Beim "Ladies Only"-Survival-Kurs müssen die Frauen für Unterkunft, Nahrung, Wasser und Feuer sorgen. 19.05.2024 | 27:07 min

Urlaub zu Hause: Schleswig-Holstein beliebter als Bayern

Deutschland war 2024 erneut das beliebteste Reiseziel der Deutschen - ganz vorne liegt zum ersten Mal Schleswig-Holstein , noch vor Bayern. Der Aufenthalt in der Natur ist einer der wichtigsten Gründe für Deutsche, Urlaub im eigenen Land zu machen. Wanderwege statt Wellness, Wald statt Wasserpark.

Mikroabenteuer als kurze Auszeit

Das finden Urlaubende auch im Lichtschutzgebiet "Sternenpark Westhavelland" mit Blick auf den klarsten Sternenhimmel Deutschlands - bei Nachtwanderungen oder einfach auf einer Picknickdecke mit Schlafsack.

Auch eine Fahrradtour kann ein spannendes Mikroabenteuer sein. Die Ostseeküsten-Radtour beispielsweise ist über 450 Kilometer lang. Die Route führt von Flensburg an der dänischen Grenze bis Heringsdorf an der polnischen Grenze, vorbei an malerischen Sandstränden und verschlafenen Dörfern bis hin zu den Kaiserbädern auf der Insel Usedom.

Die Ostsee bietet weite Sandstrände, Bootsfahrten mit dem Ausflugsdampfer und vieles mehr. ZDF-Reporter Bernd Mosebach berichtet aus Warnemünde. 16.04.2025 | 11:46 min

Ziel: Mehr Erlebnis, weniger Kosten

Ein Botschafter für diese Art zu reisen ist Christo Foerster. Nach dem Motto "Raus und machen" zeigt er, wie einfach Mikroabenteuer sein können, ganz ohne großen Aufwand - darunter auch Eisbaden oder eine kleine Bergtour.

Familie Scharf-Geßl zieht nach ihrem Wochenende im Wald ein klares Fazit: "Man nimmt viel mehr mit", sagt Mutter Chantal, "und es ist deutlich günstiger, als mit dem Flugzeug irgendwo hinzufliegen."