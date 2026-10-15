Verletzte nach Unfall am Eurotunnel in Frankreich

Am Eingang des Eurotunnels in Frankreich sind ein Bus und Zug zusammengestoßen (Archivbild).

Bei einem Unfall zwischen einem Bus und einem Zug im französischen Eingangsbereich des Eurotunnels zwischen Frankreich und Großbritannien sind am Donnerstagabend 19 Menschen verletzt worden. Wie die Präfektur des nordfranzösischen Départements Pas-de-Calais mitteilte, prallte der Bus gegen den Zug.