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Verletzte nach Unfall am Eurotunnel in Frankreich

Frankreich:Verletzte nach Unfall am Eurotunnel: Bus und Zug kollidiert

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Am Eingang des Eurotunnels in Frankreich sind ein Bus und ein Zug kollidiert. 19 Menschen wurden dabei verletzt, darunter der Busfahrer.

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Am Eingang des Eurotunnels in Frankreich sind ein Bus und Zug zusammengestoßen (Archivbild).

Quelle: AFP

Bei einem Unfall zwischen einem Bus und einem Zug im französischen Eingangsbereich des Eurotunnels zwischen Frankreich und Großbritannien sind am Donnerstagabend 19 Menschen verletzt worden. Wie die Präfektur des nordfranzösischen Départements Pas-de-Calais mitteilte, prallte der Bus gegen den Zug.

Kein Verletzter schwebt in Lebensgefahr

Unter den Verletzten seien der Busfahrer und 18 Fahrgäste. Fünf der Verletzten seien zunächst als medizinische Notfälle eingestuft worden, erklärte die Präfektur. Diese Einstufung werde aber voraussichtlich herabgesetzt. Keiner der Verletzten schwebe in Lebensgefahr.

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Quelle: AFP
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Frankreich

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