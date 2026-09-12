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Panorama

Zug entgleist in Nordfrankreich - mehr als 40 Verletzte

Über 40 Verletzte:Zug entgleist in Frankreich - Ermittler vermuten Sabotage

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In der französischen Normandie ist ein Zug entgleist. Einsatzkräfte versorgen zahlreiche Verletzte. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei vermutet eine vorsätzliche Tat.

Polizeibeamte beteiligen sich mit ihrem Fahrzeug an der Straßensperrung, nachdem ein Zug mit 180 Passagieren entgleist ist, wobei rund 20 Menschen verletzt wurden.

In der Normandie kam es zwischen Rouen und Caen zu einem Zugunglück. Laut den Behörden wurden mehr als 40 Menschen verletzt. Der Zug war entgleist und soll zuvor ein Objekt gerammt haben.

12.09.2026 | 0:16 min

Ein Teil eines Regionalzugs mit rund 180 Passagieren an Bord ist am Abend auf der Strecke zwischen Rouen und Caen im Nordwesten von Frankreich entgleist. Ein Waggon kippte demnach um, vier weitere Wagen sprangen aus den Schienen. Dabei wurden mindestens 44 Menschen verletzt, darunter eine Frau schwer, wie der Fernsehsender BFMTV unter Berufung auf den Präfekten berichtete.

Aus Ermittlerkreisen heißt es, dass man aktuell von Sabotage ausgehe. Auf der Strecke sei ein Schienenteil gefunden worden, was auf eine vorsätzliche Tat hindeute. Das berichten die Nachrichtenagentur AFP und französische Medien.

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11.09.2026 | 0:20 min

Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz

Der Unfall ereignete sich am Freitagabend. Zahlreiche Rettungskräfte waren am Unfallort im Einsatz. Vorrang habe "zunächst die Betreuung der Reisenden und anschließend die Wiederherstellung des Verkehrsbetriebs", teilte das Bahnunternehmen SNCF Réseau der Nachrichtenagentur AFP mit.

FRANCE-TRANSPORT-RAILWAY-ACCIDENT

Rettungskräfte am entgleisten Zug.

Quelle: AFP

Der Verkehr auf der Strecke sei unterbrochen, "die Stromversorgung wurde abgeschaltet, um den Rettungseinsatz zu ermöglichen", teilte das Bahnunternehmen mit.

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Quelle: dpa, AFP
Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 12.09.2026 um 09:38 Uhr.
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Frankreich

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