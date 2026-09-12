Zug entgleist in Nordfrankreich - mehr als 40 Verletzte

Über 40 Verletzte:Zug entgleist in Frankreich - Ermittler vermuten Sabotage
In der französischen Normandie ist ein Zug entgleist. Einsatzkräfte versorgen zahlreiche Verletzte. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei vermutet eine vorsätzliche Tat.
Ein Teil eines Regionalzugs mit rund 180 Passagieren an Bord ist am Abend auf der Strecke zwischen Rouen und Caen im Nordwesten von Frankreich entgleist. Ein Waggon kippte demnach um, vier weitere Wagen sprangen aus den Schienen. Dabei wurden mindestens 44 Menschen verletzt, darunter eine Frau schwer, wie der Fernsehsender BFMTV unter Berufung auf den Präfekten berichtete.
Aus Ermittlerkreisen heißt es, dass man aktuell von Sabotage ausgehe. Auf der Strecke sei ein Schienenteil gefunden worden, was auf eine vorsätzliche Tat hindeute. Das berichten die Nachrichtenagentur AFP und französische Medien.
Zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz
Der Unfall ereignete sich am Freitagabend. Zahlreiche Rettungskräfte waren am Unfallort im Einsatz. Vorrang habe "zunächst die Betreuung der Reisenden und anschließend die Wiederherstellung des Verkehrsbetriebs", teilte das Bahnunternehmen SNCF Réseau der Nachrichtenagentur AFP mit.
Der Verkehr auf der Strecke sei unterbrochen, "die Stromversorgung wurde abgeschaltet, um den Rettungseinsatz zu ermöglichen", teilte das Bahnunternehmen mit.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr Nachrichten aus Frankreich
Diebstahl-Serie in Frankreich:Wieder Einbruch in Museum: Mehrere Renoir-Gemälde gestohlenmit Video0:22
Machtkampf beendete politische Laufbahn:Früherer französischer Premierminister Balladur gestorbenmit Video2:24
Verletzte und beschädigte Häuser:Tornado wütet über Südfrankreichmit Video1:00
Nach den Waldbränden in Südfrankreich:Frankreich: Nach den Flammen kommen die FragenLukas Nickel, Parismit Video2:13