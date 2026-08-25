Tornado in Südfrankreich: Verletzte und beschädigte Häuser

Verletzte und beschädigte Häuser:Tornado wütet über Südfrankreich
Menschen werden verletzt, Häuser beschädigt: Ein Tornado hat in Südfrankreich eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Unwetter hatten ganz Südfrankreich heimgesucht.
In Südfrankreich sind infolge eines Tornados mindestens 15 Menschen verletzt worden. Wie die örtlichen Behörden weiter mitteilten, wurden zudem mehr als 300 Wohnhäuser beschädigt.
Tornado folgt Gewittern nach Hitzewelle
Der Wirbelsturm war demnach am Montagabend über das Département Aude unweit der Grenze zu Spanien hinweggefegt. Von der Nachrichtenagentur Reuters verifizierte Aufnahmen in den sozialen Medien zeigten, wie der Wirbelsturm über dem Dorf Verzeille wütete. Die Ortschaft liegt in der Nähe der bei Touristen beliebten Stadt Carcassonne.
Durch die starken Winde seien an vielen Gebäuden die Fenster zu Bruch gegangen, erklärten die Behörden. Der Tornado bildete sich, nachdem die heftige Hitzewelle in dieser Woche in vielen Teilen Südfrankreichs von Gewittern abgelöst worden war.
Kaputte Liegestühle, Absperrgitter und Isoliermaterial auf Feldern
Von den etwa 1.000 Einwohnern des nahegelegenen Dorfes Pomas suchten viele Schutz in Notunterkünften oder in benachbarten Gemeinden. Etwa 75 Feuerwehrleute waren am Montagmorgen in Pomas im Einsatz, um einsturzgefährdete Häuser zu sichern. Die Polizei sperrte die Zugangsstraßen zu dem Dorf.
Eine schwangere Frau wurde verletzt, als ihr Haus über ihr zusammenbrach, wie ihr Ehemann der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Sie habe überlebt, weil sie durch ein Sofa geschützt worden sei. In der Umgebung von Pomas fanden sich zahlreiche Spuren des Tornados, der das Dorf gegen 17:20 Uhr heimgesucht hatte: Kaputte Liegestühle, Absperrgitter und Isoliermaterial lagen auf den Feldern verteilt.
Languedoc-Roussillon: Tausende Haushalte ohne Strom
In der südwestfranzösischen Region Languedoc-Roussillon waren am Montag noch 7.200 Haushalte ohne Strom. Wegen eines Hagelsturms wurde am Montag die dritte Etappe des Radrennens Vuelta a España abgebrochen, die durch das südostfranzösische Département Aude führte. Unwetter in ganz Südfrankreich führten zu Zugverspätungen, Straßensperrungen und Flugausfällen an mehreren Flughäfen.
In Frankreich treten im Schnitt mehrere Dutzend Tornados pro Jahr auf. Inwiefern der Klimawandel Häufigkeit und Intensität von Tornados beeinflusst, ist wissenschaftlich noch nicht geklärt.
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