Tornado in Südfrankreich: Verletzte und beschädigte Häuser

Nicht immer muss es sich bei einem tornadoähnlichen Naturphänomen tatsächlich um einen Tornado handeln. Zuletzt hatte etwa ein mächtiger Luftwirbel über dem Landkreis Vechta in Niedersachsen an einen Tornado erinnert - nach DWD-Angaben handelte es sich in Wirklichkeit aber um einen sogenannten Staubteufel. Der entscheidende Unterschied dabei: Ein Tornado steht mit einer hochreichenden Schauer- oder Gewitterwolke in Verbindung - bei einem Staubteufel fehlt eine solche Verbindung.



Bevor ein Verdachtsfall für einen Tornado bestätigt wird, prüfen Experten eine Reihe von Kriterien. Zunächst wird nach DWD-Angaben mit Hilfe von Radarbildern unter anderem geschaut, ob es zu dem jeweiligen Zeitpunkt eine rotierende Gewitterzelle in dem betroffenen Gebiet gegeben hat. Im Anschluss werden Augenzeugenberichte und Aufnahmen zur Intensität und den entstandenen Schäden ausgewertet. In einigen Fällen geben auch Vor-Ort-Untersuchungen Aufschluss darüber, ob man es mit einem Tornado zu tun hat. All diese Informationen werden schließlich laut DWD zusammengetragen und diskutiert, ehe ein Fall am Ende mit Hilfe einer Punktematrix bestätigt, nicht bestätigt oder weiter als Verdachtsfall geführt wird.



Quelle: dpa