Nach einem Wintereinbruch hat es in Bayern Unfälle und Staus gegeben. Für Österreich wurden Autofahrer gewarnt, dort solle "keiner unterwegs sein". Auch in der Nacht wird es eisig.

Ein Wintereinbruch im Süden Bayerns und in Österreich hat zu Glätte, Unfällen und einer zeitweisen Autobahn-Sperrung geführt. Quelle: Bernd Märzn / dpa

Die ersten größeren Schneefälle dieses Winters haben im Süden Bayerns und in Österreich zu Glätte, Unfällen und einer zeitweisen Autobahn-Sperrung geführt. Weil sich Lastwagen nach einer Sperrung auf der Brennerautobahn und Blockabfertigung an der Grenze auf der Inntalautobahn bis nach Rosenheim zurückstauten, durften zeitweise keine Fahrzeuge mehr auf die A93 in Richtung Süden fahren. Erst am Abend wurde die Autobahn wieder freigegeben.

Der Verkehrsfluss auch auf der A8 normalisiere sich, beim Pkw-Verkehr sei damit bereits eine leichte Entspannung der Lage zu verzeichnen, teilte die Polizei mit. Lastwagen stauten sich dagegen weiter erheblich zurück, der Rückstau reiche bis in den Bereich der Landeshauptstadt München zurück.

Hier warnt der DWD vor Glätte ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Schnee und Glätte: Warnung für Autofahrer in Österreich

Am Nachmittag hatte die Polizei im südlichen Oberbayern dringend von nicht zwingend erforderlichen Fahrten in Richtung Tirol abgeraten. Autofahrer sollten auf nicht notwendige Fahrten verzichten, sagte auch ein Verkehrsexperte des Autofahrerklubs ÖAMTC der Deutschen Presse-Agentur. Das gelte auch für Deutsche, die nach Österreich wollen, betonte er.

Es sollte keiner unterwegs sein. „ Autofahrerklub ÖAMTC

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 26.11.2026 | 1:18 min

Unfälle in Berchtesgaden und Garmisch-Partenkirchen

In Berchtesgaden wurden am Vormittag wegen der glatten Straßen mehrere Unfälle gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Ein Mensch sei leicht verletzt worden. Auf der B20 bei Bischofswiesen und der B305 in Richtung Ramsau wurden Autofahrer wegen liegengebliebener Lastwagen behindert. Ein Linienbus, der nicht weiterfahren konnte, wartete den Angaben zufolge im Bereich der B319 am Obersalzberg längere Zeit auf ein Streufahrzeug.

Auch im Raum Garmisch-Partenkirchen meldete die Polizei zahlreiche Unfälle infolge von Schnee und Glätte, Verletzte gab es nach ihren Angaben nicht. Die B2 Richtung Mittenwald war demnach zeitweise komplett gesperrt, weil drei Lastwagen hängen geblieben waren und den Räumdienst blockierten.

Wegen der Blockabfertigung Richtung Brenner und der winterlichen Straßenverhältnisse staute sich der Verkehr am Abend in beiden Richtungen auf mehreren Kilometern. Quelle: Uwe Lein / dpa

Wetterdienst rechnet mit Glätte in Teilen Bayerns

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gebe es am Alpenrand manchenorts bereits mehr als zehn Zentimeter Schnee, sagte ein DWD-Experte am Nachmittag. Frostig sollte es in Bayern auch am Freitag wieder werden - gebietsweise mit etwas Schnee bei minus 1 und minus 7 Grad.

Wer nachts und am frühen Freitagmorgen auf Straßen oder Gehwegen unterwegs ist, sollte vorsichtig sein: Der Wetterdienst rechnete nahezu flächendeckend mit Glätte durch gefrierende Nässe, teils auch durch Schnee.

Der ADAC hat Winterreifen bei Schnee und Glätte getestet. Worauf kommt es an? 12.10.2026 | 2:41 min

Gefrierender Sprühregen im Osten und Südosten

Abseits von Bayern gibt es am Freitag im Westen und Nordwesten längere sonnige Abschnitte, sonst zeigt sich der Himmel vielerorts stark bewölkt bis bedeckt, im Südosten und Osten wird zeitweise etwas Schneegriesel oder örtlich gefrierender Sprühregen erwartet. Die Höchstwerte liegen bei minus drei bis plus zwei Grad, an der Nordsee bleibt es etwas milder.

Quelle: dpa