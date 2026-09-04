Umspannwerk bei Aachen: Polizei prüft Anlage nach Bekennerschreiben

Bei Aachen soll laut einem Bekennerschreiben ein weiteres Umspannwerk beschädigt worden sein. Die Polizei prüft die Hinweise. In Ganderkesee gab es inzwischen Entwarnung.

Was bislang bekannt ist. 04.09.2026 | 0:30 min

Nach einem möglichen Anschlagsversuch an einem Umspannwerk in Dormagen ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen zu einer weiteren Anlage bei Weisweiler nahe Aachen ausgerückt. Einsatzkräfte gingen dort "Hinweisen" aus einem Bekennerschreiben nach, sagte ein Sprecher der Polizei in Köln am Freitag. Einzelheiten zu dem Einsatz und den Hintergründen nannte er nicht.

In einem Umspannwerk bei Dormagen war am Donnerstagabend laut Polizei ein weiterer möglicher Sabotageversuch entdeckt worden. Dort fand ein Spaziergänger einen verdächtigen Gegenstand, bei dem es sich um eine Art von Abschussvorrichtung handeln soll. Mit solchen Vorrichtungen war jüngst bereits an Umspannwerken in Bergheim bei Köln und nahe dem Großkraftwerk Jänschwalde in Brandenburg leitfähiges Material in Leitungen geschossen worden, was Kurzschlüsse auslöste.

Entwarnung bei Umspannwerk in Ganderkesee

Entwarnung gab derweil die Polizei in Niedersachsen nach einem Einsatz an einem Umspannwerk in Ganderkesee. Dort sei in der Nacht nur ein offener Schaltschrank festgestellt worden, teilten die Beamten in Delmenhorst am Freitag mit.

Erst sabotierten Unbekannte ein Umspannwerk in Brandenburg. Dann gab es einen ähnlichen Vorfall in Bergheim bei Köln. 02.09.2026 | 1:43 min

"Aufgrund der besonderen Bedeutung der technischen Anlage wurde das Gelände unmittelbar umfassend überprüft", schrieb die Sprecherin. Demnach waren neben Polizisten und Polizistinnen auch ein Polizeihubschrauber und Diensthunde vor Ort. Das Technische Hilfswerk unterstützte und leuchtete das Gelände aus.

Grund für offenen Wartungskasten noch unklar

Die Polizei suchte das Gelände ab, traf aber keine Person an. Beschädigungen wurden auch nicht festgestellt. "Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung", so die Sprecherin. Sie verwies darauf, dass Feststellungen im Bereich sensibler Infrastruktur grundsätzlich sehr ernst genommen und sorgfältig überprüft werden.

An einem Umspannwerk in Dormagen wurde ein verdächtiger Gegenstand entdeckt. Nach Polizeiangaben handle es sich dabei möglicherweise um eine Abschussvorrichtung - man gehe von Sabotage aus. 04.09.2026 | 0:26 min

Warum der Wartungskasten geöffnet war, blieb zunächst unklar. Die Polizei prüfe, ob es einen Zusammenhang mit einer Straftat gebe, so die Sprecherin.





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Quelle: dpa, AFP