Erdrutsch in Sudan: Ganzes Dorf ausgelöscht - mehr als 1.000 Tote

Fast ganzes Dorf verschüttet:Sudan: Mehr als 1.000 Tote nach Erdrutsch
Im Sudan hat ein Erdrutsch in Darfur fast die gesamte Bevölkerung eines Dorfes begraben. Laut Rebellen starben mehr als 1.000 Menschen, nur eine Person überlebte.
Ein Erdrutsch in der sudanesischen Region Darfur hat nach Angaben einer örtlichen Rebellengruppe ein Dorf mit fast allen Einwohnern begraben. Die Gruppe Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A) teilte mit:
Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Die Rebellengruppe kontrolliert das abgelegene Gebiet im Marra-Gebirge im Westen des Bürgerkriegslands seit Jahren. Das sudanesische Gesundheitsministerium äußerte sich zunächst nicht dazu.
Rebellen bitten UN bei Bergung der Menschen um Hilfe
Der Erdrutsch soll sich den Angaben nach bereits am Sonntag in dem Dorf Tersin ereignet haben. Die Gruppe veröffentlichte in ihrer Mitteilung Fotos, die Schlamm- und Geröllmassen in einer bewaldeten Hügellandschaft zeigen sowie Menschen und verschlammte Gegenstände wie Decken. Die Rebellen baten die Vereinten Nationen, regionale und internationale Organisationen um Hilfe bei der Bergung der Menschen.
Im Sudan tobt seit 2023 ein schwerer Bürgerkrieg zwischen der Armee und der paramilitärischen Rebellengruppe Rapid Support Forces, die mittlerweile einen großen Teil Darfurs unter ihrer Kontrolle hat. Daneben sind in der Region noch andere Rebellengruppen aktiv, darunter die Sudan Liberation Movement/Army (SLM/A).
