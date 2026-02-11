Niederländischer Schriftsteller Cees Nooteboom mit 92 gestorben

Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren an seinem Wohnort Menorca. Die Königsfamilie würdigte ihn als "literarische Größe".

Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Er galt als einer der renommiertesten Autoren der Niederlande. 12.02.2026 | 0:21 min

Er gilt als einer der großen Autoren der Nachkriegszeit. Nun ist Cees Nooteboom im Alter von 92 Jahren in seiner Wahlheimat, der spanischen Insel Menorca, verstorben. Das teilte sein Verlag De Bezige Bij in Amsterdam mit. Der Verlag zitierte die Witwe des Schriftstellers, die sagte, dass er "heute Nachmittag sehr ruhig auf seiner geliebten Insel Menorca gestorben ist".

Nooteboom wurde am 31. Juli 1933 in Den Haag geboren. Die Königliche Familie der Niederlande teilte in sozialen Medien wie Facebook oder Instagram ihre Bestürzung über den Tod des Autors mit: "Die Niederlande verlieren eine literarische Größe, die die Leser auf der ganzen Welt mit der Kraft seiner grenzüberschreitenden Fantasie in ihren Bann gezogen hat."

Nooteboom vielfach international ausgezeichnet

Als Romancier hatte Nooteboom seinen internationalen Durchbruch erst 1980 mit seinem Roman "Rituale". Die mehrfach ausgezeichnete und später verfilmte tragisch-komische Geschichte des Händlers und Frauenliebhabers Inni Wintrop bündelt seine Themen: Die Existenz des Menschen in der Zeit und die Erinnerung. Die Romane "Die folgende Geschichte" 1991 und "Allerseelen" 1998 festigen dann seinen Ruf als großer Romancier. Der Autor selbst sah sich nicht so sehr als Romancier, sondern vor allem als Lyriker.

In mehr als 60 Jahren veröffentlichte der Niederländer Romane, Erzählungen, Gedichte und viele Essays, Reportagen und Reisebücher. Sein literarisches Werk ist nach Angaben seines Verlages in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden. In vielen Ländern wurde er bereits geehrt und ausgezeichnet, in seinem eigenen Land etwa mit dem höchsten Literaturpreis, dem P.C. Hooftprijs.

Der reisende Poet Europas

Warum reisen Sie so viel? Immer wieder musste der Schriftsteller diese Frage beantworten. "Auf Reisen lernt ein Mensch sich selbst kennen", zitierte Nooteboom einmal einen arabischen Philosophen. Doch wurde er selbst gerade mit seinen Reisebüchern und Romanen auch ein Chronist Europas.

Um schreiben zu können, ist eine gewisse connaissance du monde nötig. Darum bin ich auf Reisen gegangen. „ Cees Nooteboom

Nooteboom packte immer wieder seine Koffer. Er durchquerte nicht nur Kontinente, sondern lebte auch in den verschiedenen Ländern. Er wollte sehen und verstehen. Der wahre Reisende befinde sich immer im Auge des Sturms, schrieb er 2002.

Augenzeuge der Geschichte

Im Auftrag von niederländischen Zeitungen reiste Nooteboom als junger Mann durch Europa. 1956 erlebte er in Budapest den russischen Einmarsch. Er berichtete im Mai 1968 von der Studentenrevolte in Paris. 1963 kam er zum ersten Mal nach Berlin. 26 Jahre später wurde er in Berlin fast zufällig Zeuge des Mauerfalls.

Nooteboom blieb und beschrieb, wie Geschichte und Gegenwart miteinander verschmolzen. Seine "Berliner Notizen" sind die Beobachtungen aus der Stadt, in der er zwischen 1989 und 2009 auch immer wieder lebte.

