Scala in Mailand: Opernhaus verbietet kurze Hosen

Der Saal der Scala in Mailand darf nicht mehr in kurzen Hosen betreten werden. (Archiv)

In den vergangenen Jahren hatte das Teatro alla Scala - so der offizielle Name - auch immer wieder Besucher eingelassen, die gekleidet waren wie Touristen. Damit soll jetzt Schluss sein. In einer Mitteilung auf der Webseite der Scala heißt es: