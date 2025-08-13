Lampedusa: Bootsunglück im Mittelmeer - mehrere Tote

Vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa sind mindestens zwanzig Menschen bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen. Viele weitere werden noch vermisst.

Mehrere Tote nach Bootsunglück vor Lampedusa

2025 sind bereits Hunderte Menschen bei der Flucht über das Mittelmeer tödlich verunglückt. Nun sind erneut mindestens 20 Menschen vor Lampedusa gestorben. (Symbolbild) Quelle: Imago

Vor der italienischen Insel Lampedusa ist ein Boot mit fast 100 Migranten an Bord gekentert. 20 Leichen seien geborgen worden, teilte Filippo Ungaro, ein Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) auf der Plattform X mit. Ebenso viele Menschen würden noch vermisst.

Laut Medienberichten in Italien kenterte das Boot etwa 14 Seemeilen südwestlich der Insel.

Suche nach Vermissten vor Lampedusa hält an

60 Migranten wurden laut Angaben des UNHCR-Sprechers aus dem Wasser gerettet und in ein Aufnahmezentrum auf Lampedusa gebracht. Die Such- und Rettungsmaßnahmen dauern noch an.

Das Boot legte nach Aussagen von Überlebenden in Libyen ab und hatte 92 bis 97 Menschen an Bord. Unklar war, wie lange die Migranten bereits auf See waren, bevor das Boot kenterte.

Mittelmeer: Hunderte Menschen 2025 bereits ums Leben gekommen

Nach UNHCR-Angaben sind in diesem Jahr bereits 675 Menschen bei der gefährlichen Überquerung des zentralen Mittelmeers gestorben.

Die zentrale Mittelmeerroute von Nordafrika nach Italien gilt als gefährlichste Migrationsroute der Welt.