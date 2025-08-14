"Miss Italia"-Vorentscheid: Minderjährige tritt im Bikini auf

In Kampanien hat ein Regelverstoß bei einem Schönheitswettbewerb Empörung ausgelöst. Die Patronin spricht jetzt von einem "unglaublichen Fehler".

Teilnehmerinnen bei "Miss Italia" müssen zwischen 18 und 30 Jahre alt sein. Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Ein Video aus Kampanien im Süden Italiens sorgt für Empörung: Bei einem regionalen Schönheitswettbewerb läuft eine 13-Jährige im Bikini und mit hohen Absätzen über den Laufsteg. Dabei ist die Altersgrenze klar geregelt: Teilnehmerinnen bei "Miss Italia" müssen zwischen 18 und 30 Jahre alt sein.

Die "Mascotte"-Kategorie ist für 17-Jährige gedacht, die im Folgejahr volljährig werden und dann beim Hauptwettbewerb antreten können.

Patronin: ein "unglaublicher Fehler"

Patrizia Mirigliani, Patronin des Schönheitswettbewerbs, sprach von einem "unglaublichen Fehler". Sie habe die Altersgrenze auf 18 Jahre angehoben, um die Teilnahme von Minderjährigen zu verhindern.

Die letzte minderjährige "Miss Italia" war 2001 die damals 17-jährige Daniela Ferolla. Die Situation in Kampanien sei "nicht nur ein moralisch absolut inakzeptabler Vorfall", sondern auch ein schwerwiegender Regelverstoß. Der Vertrag mit dem Regionalveranstalter wurde umgehend gekündigt, hieß es in der Mitteilung.

