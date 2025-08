Italien: Brücke soll Sizilien mit Festland verbinden

In Italien kann bald mit dem Bau der längsten Hängebrücke der Welt zwischen dem Festland und Sizilien begonnen werden. Der zuständige Ausschuss genehmigte das seit Jahrzehnten diskutierte Projekt, wie das Verkehrsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Kosten werden auf 13,5 Milliarden Euro geschätzt.

Bau der Brücke soll 2026 starten

Verkehrsminister Matteo Salvini sagte, das Projekt werde "ein Beschleuniger für die Entwicklung" in Süditalien sein. Die Vorarbeiten könnten noch in diesem Sommer beginnen, der Baubeginn ist für das kommende Jahr vorgesehen. Die Brücke über die Straße von Messina wäre fast 3,7 Kilometer lang, wobei die Hängespannweite 3,3 Kilometer betragen würde. Damit würde sie die derzeit längste Brücke, die Canakkale-Brücke in der Türkei, um 1.277 Meter übertreffen.