Einer der Höhepunkte des Musicals "Evita" findet bei einer neuen Produktion in London abseits der Bühne statt: Wenn Darstellerin Rachel Zegler mitten in der Show als argentinische First Lady Eva Perón "Don't Cry for Me, Argentina" singt, macht sie das auf einem Außenbalkon des "London Palladium" Theaters - und unterhält dabei Passanten unten auf der Straße.