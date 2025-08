Rettungsschwimmer-Hunde in Italien

von Dorothée Esther Schmidt 06.08.2025 | 16:00 |

Für mehr Sicherheit an Badestränden setzt man in Italien stark auf Rettungshunde. Ausgebildet werden sie in der weltweit führenden Schule für Rettungsschwimmer-Hunde in Italien.