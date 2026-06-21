Wohnprojekt in Sachsen-Anhalt:Warum eine Berlinerin ein fast verlassenes Dorf kauft
von Annette Pöschel
Billberge ist hübsch gelegen an der Elbe, im Norden von Sachsen-Anhalt. Marlene Brühl will es neu beleben. Ihre Vision: gemeinsam wohnen, gemeinsam arbeiten - ganz unideologisch.
Es ist eine der schönsten Ecken von Sachsen-Anhalt. Die Elbe schlängelt sich durch die östliche Altmark, vorbei an saftigen Wiesen und üppigen Bäumen. Und an Billberge. Mit einem weißen Gutshaus in der Mitte, daneben ein klassischer Vierseitenhof, eine verwaiste Kapelle, ein traditionsreicher Reiterverein.
Die Ruhe, das Grün, hier fühlt sich Marlene Brühl wohl, hier kann sie durchatmen.
Die Berlinerin pendelt schon lange zwischen ihrem Job als Geschäftsführerin und Entschleunigung auf dem Land, zwischen der großen Millionenstadt und ihrer kleinen Holzhütte in der Nähe ein paar Dörfer weiter.
Billberge lernt sie kennen und lieben, als sie hier ihr Pferd im Reitverein einstellt. Zu dieser Zeit gehört das Dorf dem Christlichen Jugenddorfwerk (CJD), das hier eine Ausbildungsstätte betreibt.
Billberge: Dorfgemeinschaft 2.0
Als das verkaufen will, bewirbt sie sich beim Landkreis um die Nachfolge und veräußert dafür ihre Eigentumswohnung in Berlin.
In diesem Sinn möchte Brühl das Fleckchen Land zu einem besonderen Ort machen, gemeinsam mit Menschen, die Lust darauf haben, neue Wege zu gehen:
Ein Dorf kaufen, das klingt nach Großgrundbesitz und feudalem Adel. Tatsächlich ist es so, erklärt Steffen Schilm, Bürgermeister von Tangermünde (wozu Billberge gehört), dass Marlene Brühl die meisten Anliegergrundstücke gekauft habe, jedoch keine Straßen oder Gehwege. Er hofft, dass ihr Konzept aufgeht und neue Einwohner hierher ziehen.
17 Wohnungen sind in den drei gelben Mietshäusern, die noch aus DDR-Zeiten stammen, geplant. Sie sollen saniert werden, mit neuem Zuschnitt und Balkonen. Und 22 kleine Holzhäuser. Für den herrschaftlichen Mittelpunkt des Dorfes gibt’s noch keine konkreten Pläne. Vielleicht eine Arztpraxis.
Genossenschaft in Billberge: Wohnungen, Tiny Houses und Kosten
Wer hier leben möchte, muss Miteigentümer werden - in Form einer Genossenschaft. Anteile erwerben und Startkapital einbringen: 50.000 Euro für das kleinste Tiny House, 175.000 Euro für die größte Wohnung.
Getragen wird das Projekt von "vielleben eG". Diese Genossenschaft mit Sitz in München hat bereits mehrere solcher gemeinschaftlichen Wohn- und Lebensorte im ländlichen Raum entwickelt, zum Beispiel Wiesenburg in Brandenburg oder Erndtebrück in Nordrhein-Westfalen.
Anneliese Ergenzinger aus Baden-Württemberg ist eine der ersten drei Interessenten, die bereits fest zugesagt haben, nach Billberge zu ziehen. Sie steht mit ihrem Hund Yuki auf einer großen Wiese und erklärt, dass die Tiny Häuser in Dreier-Gruppen zu kleinen Wohnhöfen arrangiert werden sollen.
Sie freut sich auf einen Neuanfang mit anderen Genossenschaftlern und all ihren Interessen und Vorstellungen:
Gemeinsam wohnen und arbeiten
Eine tragende Säule: teilen statt besitzen. Gemeinsames Arbeiten in Werkstätten oder Co-Working-Spaces etwa. Oder auch Werkzeuge und Fahrzeuge. Wer möchte, könnte auch die Freizeit zusammen verbringen. Eine Gemeinschaftsküche ist geplant, mit einer langen Tafel. So braucht der einzelne nicht viel private Fläche, wenn alle eine große gemeinsame Fläche nutzen können, erklärt Marlene Brühl.
All diese Ideen und deren genaue Ausgestaltung sind noch im Werden und Wachsen mit der Gruppe. In ein paar Monaten sollen die ersten Bagger loslegen - und schon in wenigen Jahren das Dorf mit neuem Leben gefüllt sein: Billberge 2.0.
Annette Pöschel ist Reporterin im ZDF-Landesstudio in Sachsen-Anhalt.
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