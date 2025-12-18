Deutsche wollten ins All: Raketenstart kurz vor Start abgebrochen

Die erste Person mit Querschnittslähmung im All und erstmals zwei Deutsche an Bord einer Bezos-Rakete: In Texas wurde ein historischer Raketenstart Sekunden vor Abflug abgebrochen.

Weniger als eine Minute vor dem anvisierten Start ist ein geplanter Kurztrip ins Weltall für zwei Deutsche mit einer Rakete von Amazon-Gründer Jeff Bezos vorerst wieder abgesagt worden. Es habe "ein Problem mit unseren eingebauten Überprüfungen vor dem Flug" gegeben, teilte das Unternehmen Blue Origin mit. Wann der Flug nachgeholt werden könne, ist offen.

Wir prüfen derzeit die nächste Startmöglichkeit. „ Mitteilung von Blue Origin

Plan: Erstmals Mensch mit Querschnittslähmung im All

Es wäre der erste All-Ausflug einer Bezos-Rakete mit zwei Deutschen an Bord gewesen: der frühere Raumfahrt-Ingenieur Hans Königsmann sowie die im Rollstuhl sitzende Michaela Benthaus, Ingenieurin bei der europäischen Raumfahrtbehörde Esa. Sie wäre der erste Mensch, der mit Querschnittslähmung ins All geflogen wäre.

Erfahrung mit der Schwerelosigkeit konnte Benthaus bereits bei einem Parabelflug machen. Über den früheren Flug berichtete sie:

Es war total spannend für mich, weil ich mich erstmal ohne Rollstuhl wieder bewegen konnte - und Dinge machen konnte, die ich auf der Erde vielleicht nicht so machen kann. „ Michaela Benthaus, Esa-Ingenieurin und Astronautin

Der frühere Raumfahrt-Ingenieur Hans Königsmann und Esa-Ingenieurin Michaela Benthaus freuen sich auf den nächsten Startversuch. Quelle: ZDF

Flug sollte auf Höhe von rund 100 Kilometern führen

Neben den beiden Deutschen sollten die US-Unternehmer Joey Hyde, Neal Milch, Adonis Pouroulis und Jason Stansell mit der Rakete "New Shepard" fliegen. Der etwa zehnminütige und weitgehend automatisierte Ausflug soll die sechs Teilnehmer vom Westen des US-Bundesstaates Texas aus auf eine Höhe von rund 100 Kilometern führen, inklusive einer kurzen Phase der Schwerelosigkeit.

Blue Origin brachte auch Katy Perry und William Shatner ins All

Blue Origin bietet die Kurztrips für Touristen seit einigen Jahren an. Rund ein Dutzend Starts gab es bisher. Etwa 80 zahlungskräftige Kunden waren den Angaben zufolge bisher an Bord, unter anderem die Musikerin Katy Perry und der Schauspieler William Shatner. Beim ersten Flug 2021 war Gründer Bezos selbst dabei. Zu den genauen Ticketpreisen äußert sich das Unternehmen nicht.

Die Flüge stehen vor allem wegen ihres geringen wissenschaftlichen Nutzens, der Wirkung auf Umwelt und Klima sowie des elitären Charakters in der Kritik. Es handle sich um unnötigen Weltraumtourismus für Superreiche, lautet der Vorwurf.

