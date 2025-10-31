Toni Meggle: Unternehmer im Alter von 94 Jahren gestorben

Der Unternehmer Toni Meggle, langjähriger Eigentümer des gleichnamigen Familienunternehmens, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das teilte die Meggle Group mit.

Toni Meggle baute die Familienmolkerei zu einer internationalen Unternehmensgruppe auf (Archivfoto aus dem Jahr 2011). Quelle: imago

Der langjährige Eigentümer des Molkerei-Unternehmens Meggle, Toni Meggle, ist tot. Wie das Unternehmen mitteilte, starb Meggle am Donnerstag im Alter von 94 Jahren.

Toni Meggle trat im Jahr 1960 als Geschäftsführer in das Familienunternehmen aus Wasserburg in Oberbayern ein. Er führte die Molkerei in dritter Generation und entwickelte sie zu einer internationalen Unternehmensgruppe mit Standorten in 18 Ländern.

Über die Jahrzehnte machte Meggle das Familienunternehmen mit dem Kleeblatt zu einer bekannten Marke - unter anderem ab 1995 mit gekühlten Kräuterbaguettes. Kurz nach der Jahrtausendwende zog er sich aus dem operativen Geschäft zurück, blieb aber Chef des Aufsichtsrats.

Meggle: Gewichtige Stimme der Milchindustrie

Meggle war Präsident von ASSILEC, dem Zusammenschluss der nationalen Milchindustrie-Verbände der Europäischen Union. In Deutschland stand er zudem an der Spitze des Deutschen Milchindustrieverbandes (MIV). Darüber hinaus engagierte er sich in weiteren Wirtschaftsverbänden.

"Neben seinem unternehmerischen Wirken engagierte sich Toni Meggle zusammen mit seiner Frau Marina über viele Jahre hinweg in sozialen, kulturellen und regionalen Projekten - stets getragen von der Überzeugung, dass wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftliche Verantwortung untrennbar miteinander verbunden sind", heißt es in der Mitteilung des Unternehmens weiter.

Meggle war Träger des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse, Inhaber des Bayerischen Verdienstordens und Ehrenbürger der Stadt Wasserburg.

