  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Tom Skerritt: "Top Gun"-Darsteller mit 93 Jahren gestorben

Mit 93 Jahren:"Top Gun"-Darsteller Tom Skerritt gestorben

|

Filme wie "Top Gun", "Alien" und "Aus der Mitte entspringt ein Fluss" machten ihn bekannt: Jetzt ist der US-Schauspieler Tom Skerritt im Alter von 93 Jahren gestorben.

Auf dem Bild zu sehen ist Tom Skerritt bei einer Award-Verleihung 2012.

Schauspieler Tom Skerritt ist tot. Die Hollywood-Legende ist unter anderem bekannt aus "Top Gun“ mit Tom Cruise und "Alien".

23.10.2026 | 0:48 min

Der US-Schauspieler Tom Skerritt ist tot. Der fünffache Vater starb im Alter von 93 Jahren eines natürlichen Todes, wie seine Familie mitteilte. Bekannt wurde er durch Filme wie Top Gun", "Alien" und "Aus der Mitte entspringt ein Fluss".

Skerritt spielte mit Tom Cruise und Julia Roberts

Skerritt wurde 1933 in Detroit im US-Bundesstaat Michigan geboren und begann seine Schauspielkarriere in den 60er Jahren. Sein Filmdebüt gab er 1962 an der Seite von Robert Redford in dem Kriegsfilm "Hinter feindlichen Linien". Regisseur Robert Altman holte ihn 1970 zusammen mit Donald Sutherland für die preisgekrönte Kriegs-Farce "MASH" vor die Kamera.

In dem Science-Fiction-Klassiker "Alien" (1979) spielte Skerritt den Raumschiffkapitän Dallas, in "Top Gun" (1986) verkörperte er an der Seite von Tom Cruise Commander Mike "Viper" Metcalf. In dem Drama "Magnolien aus Stahl" (1989) spielte er zusammen mit Sally Field das Elternpaar einer todkranken Tochter, die von Julia Roberts dargestellt wurde.

Das Bild zeigt Tom Cruise, Prinzessin Catherine und Prinz William mit Alejandro Gonzalez Inarritu auf dem roten Teppich.

Tom Cruise ist gemeinsam mit Tom Skerritt in "Top Gun" zu sehen. Zuletzt feierte er in Begleitung von Prinz William und Kate seinen neuen Film. Eine elegante Geste sorgte für Aufmerksamkeit.

23.09.2026 | 0:46 min

Letzes Filmprojekt von Skerritt im Jahr 2021

Unter der Regie von Robert Redford übernahm Skerritt in dem Drama "Aus der Mitte entspringt ein Fluß" (1992, "A River Runs Through It") die Rolle eines Geistlichen in den 1920er Jahren im ländlichen Montana, der seine beiden Söhne streng erzieht. Brad Pitt trat darin in einer seiner ersten Hauptrollen als der rebellische Sohn Paul auf. Der Film sei eines seiner "absoluten Lieblingsprojekte", schrieb Skerritt 2022 auf Instagram zum 30-jährigen Jubiläum des Streifens.

Redford, der 2025 starb, blieb ein lebenslanger Freund. "Zwischen uns entstand eine so tiefe Verbindung, dass daraus eine besonnene Freundschaft wurde", sagte Redford 2007 der "Seattle Times". "Seine Werte waren meinen ähnlich, und er bewahrte seine Integrität."

Trauer um Hollywoodstar Robert Redford

Mit 89 Jahren ist der Hollywoodstar Robert Redford friedlich in seinem Haus in Utah eingeschlafen. Er prägte die Hollywood-Landschaft maßgeblich und begeisterte Fans weltweit in vielen Genres.

16.09.2025 | 2:56 min

Der deutsche Regisseur Tom Tykwer holte Skerritt 2014 in einer Nebenrolle für "Ein Hologramm für den König" vor die Kamera. Skerritts letztes Filmprojekt war das 2021 erschienene Drama "East of the Mountains".

Karriere mit Emmy-Auszeichnung gekrönt

Der Schauspieler wirkte in seiner langen Laufbahn auch in zahlreichen Fernsehproduktionen mit. Den größten Erfolg hatte er mit der Rolle des kauzigen Sheriffs Jimmy Brock in der Drama-Serie "Picket Fences", die in den USA von 1992 bis 1996 lief.

Die Rolle brachte Skerritt 1993 einen Emmy als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie ein. Im folgenden Jahr wurde er ein weiteres Mal für den begehrten Fernseh-Preis nominiert.

Auf dem Bild zu sehen ist: Michael J. Fox nimmt bei der 78. Emmy-Verleihung den Bob Hope Humanitarian Award entgegen.

Bei den diesjährigen Emmys wurde Michael J. Fox mit dem Bob Hope Humanitarian Award für seinen jahrzehntelangen Einsatz gegen Parkinson ausgezeichnet. Das Publikum feierte ihn mit Standing Ovations.

15.09.2026 | 1:47 min

In der Mitteilung seiner Familie hieß es, Skerritt hätten Vorstellungskraft, Kreativität, Natur und das Erzählen von Geschichten zutiefst am Herzen gelegen. Während er der Welt als herausragender Schauspieler im Gedächtnis bleibe, würden ihn seine engsten Angehörigen für seinen Humor, seine Neugier, Weisheit und Großzügigkeit in Erinnerung behalten.

Quelle: dpa, AP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute in dem Beitrag "Hollywood-Legende Tom Skerritt verstorben" am 23.10.2026 um 12:12 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Film- und Kino-News

Mehr aus der Filmwelt

  1. Everytime, Sandra Wollner

    Weitere deutsche Filme könnten folgen:Deutschland schickt "Everytime" ins Oscar-Rennen

    mit Video6:22
  2. Tom Hanks auf dem roten Teppich bei der Toy Story 5 Premiere in Londond

    Eine Karriere zwischen Held und Normalo:Tom Hanks: Hollywoods "Mr. Nice Guy" wird 70

    mit Video2:34
  3. Mascha Schilinski, Regisseurin, wird bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises in der Kategorie Beste Regie für den Film "In die Sonne schauen" geehrt.

    10 Auszeichnungen für ZDF-Koproduktion:Deutscher Filmpreis: "In die Sonne schauen" ist bester Spielfilm

    mit Video0:21
  4. Robert Redford ist tot

    "Kann nicht aufhören zu weinen":Wegbegleiter würdigen Robert Redford