Tom Skerritt: "Top Gun"-Darsteller mit 93 Jahren gestorben

Filme wie "Top Gun", "Alien" und "Aus der Mitte entspringt ein Fluss" machten ihn bekannt: Jetzt ist der US-Schauspieler Tom Skerritt im Alter von 93 Jahren gestorben.

Schauspieler Tom Skerritt ist tot. Die Hollywood-Legende ist unter anderem bekannt aus "Top Gun“ mit Tom Cruise und "Alien". 23.10.2026 | 0:48 min

Der US-Schauspieler Tom Skerritt ist tot. Der fünffache Vater starb im Alter von 93 Jahren eines natürlichen Todes, wie seine Familie mitteilte. Bekannt wurde er durch Filme wie Top Gun", "Alien" und "Aus der Mitte entspringt ein Fluss".

Skerritt spielte mit Tom Cruise und Julia Roberts

Skerritt wurde 1933 in Detroit im US-Bundesstaat Michigan geboren und begann seine Schauspielkarriere in den 60er Jahren. Sein Filmdebüt gab er 1962 an der Seite von Robert Redford in dem Kriegsfilm "Hinter feindlichen Linien". Regisseur Robert Altman holte ihn 1970 zusammen mit Donald Sutherland für die preisgekrönte Kriegs-Farce "MASH" vor die Kamera.

In dem Science-Fiction-Klassiker "Alien" (1979) spielte Skerritt den Raumschiffkapitän Dallas, in "Top Gun" (1986) verkörperte er an der Seite von Tom Cruise Commander Mike "Viper" Metcalf. In dem Drama "Magnolien aus Stahl" (1989) spielte er zusammen mit Sally Field das Elternpaar einer todkranken Tochter, die von Julia Roberts dargestellt wurde.

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Letzes Filmprojekt von Skerritt im Jahr 2021

Unter der Regie von Robert Redford übernahm Skerritt in dem Drama "Aus der Mitte entspringt ein Fluß" (1992, "A River Runs Through It") die Rolle eines Geistlichen in den 1920er Jahren im ländlichen Montana, der seine beiden Söhne streng erzieht. Brad Pitt trat darin in einer seiner ersten Hauptrollen als der rebellische Sohn Paul auf. Der Film sei eines seiner "absoluten Lieblingsprojekte", schrieb Skerritt 2022 auf Instagram zum 30-jährigen Jubiläum des Streifens.

Redford, der 2025 starb, blieb ein lebenslanger Freund. "Zwischen uns entstand eine so tiefe Verbindung, dass daraus eine besonnene Freundschaft wurde", sagte Redford 2007 der "Seattle Times". "Seine Werte waren meinen ähnlich, und er bewahrte seine Integrität."

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Der deutsche Regisseur Tom Tykwer holte Skerritt 2014 in einer Nebenrolle für "Ein Hologramm für den König" vor die Kamera. Skerritts letztes Filmprojekt war das 2021 erschienene Drama "East of the Mountains".

Karriere mit Emmy-Auszeichnung gekrönt

Der Schauspieler wirkte in seiner langen Laufbahn auch in zahlreichen Fernsehproduktionen mit. Den größten Erfolg hatte er mit der Rolle des kauzigen Sheriffs Jimmy Brock in der Drama-Serie "Picket Fences", die in den USA von 1992 bis 1996 lief.

Die Rolle brachte Skerritt 1993 einen Emmy als bester Hauptdarsteller einer Dramaserie ein. Im folgenden Jahr wurde er ein weiteres Mal für den begehrten Fernseh-Preis nominiert.

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In der Mitteilung seiner Familie hieß es, Skerritt hätten Vorstellungskraft, Kreativität, Natur und das Erzählen von Geschichten zutiefst am Herzen gelegen. Während er der Welt als herausragender Schauspieler im Gedächtnis bleibe, würden ihn seine engsten Angehörigen für seinen Humor, seine Neugier, Weisheit und Großzügigkeit in Erinnerung behalten.

Quelle: dpa, AP