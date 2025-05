Helena Zengel ist erwachsen geworden: Die junge Frau, die sich zum Interview in einem Loft nahe des Potsdamer Platzes in Berlin in einen Sessel fallen lässt, wird in diesem Sommer 17 Jahre alt. Überraschend direkt und zugleich reflektiert ist sie, als sie von den Abenteuer-Drehs für zwei Produktionen erzählt, die beide jetzt ins Kino kommen.