Kino-Highlights: Welche Blockbuster 2025 zu sehen sind

Timothée Chalamet, Brad Pitt, Pamela Anderson sind die Stars von sehnlichst erwarteten Kinofilmen im neuen Jahr. Auch deutsche Filmemacher bringen 2025 spannende Blockbuster raus.

Welche Blockbuster 2025 in die Kinos kommen

Timothee Chalamet und Elle Fanning bei der Premiere des Kinofilms "A Complete Unknown" über den jungen Bob Dylan Quelle: AP

Der junge Bob Dylan - "Like A Complete Unknown"

Fünf Jahre habe er an seinem Gesang gearbeitet, um die Musik-Legende Bob Dylan zu verkörpern: Ab 27. Februar ist Timothée Chalamet nun in "Like A Complete Unknown" (Originaltitel: "A Complete Unknown") zu sehen.

Darin verkörpert der Hollywood-Star Dylan in jungen Jahren. Der Film von James Mangold fokussiert sich auf die beginnende Karriere des Singer-Songwriters in den 1960er-Jahren in New York.

Noch mal: "Bridget Jones - Verrückt nach ihm"

Ebenfalls am 27. Februar startet der vierte Teil der legendären Liebeskomödienreihe "Bridget Jones".

Renée Zellweger hat darin als Protagonistin mit dem Tod ihres Mannes Mark Darcy (Colin Firth) zu kämpfen und zieht alleine zwei Kinder groß.

Renée Zellweger - links im Bild - als Bridget Jones (Archiv) Quelle: Imago

Zur Freude vieler Fans ist Hugh Grant als Jones' früherer Liebhaber Daniel Cleaver zurück.

Disney-Neuverfilmung "Schneewittchen"

Ein Klassiker aus dem Jahr 1937 kommt wieder ins Kino : Der Disney-Film "Schneewittchen". In der Hauptrolle ist Rachel Zegler zu sehen ("West Side Story"), Gal Gadot ("Wonder Woman") spielt die Stiefmutter.

Deutscher Kinostart des neu aufgelegten Märchens ist der 20. März.

Pamela Anderson in "The Last Showgirl"

Schauspielerin Pamela Anderson erlebt seit einer Weile eine Renaissance. Erst fiel der einstige "Baywatch"-Star damit auf, auf den roten Teppichen dieser Welt nur noch augenscheinlich ungeschminkt aufzutreten - und bekam dafür viel Lob.

Pamela Anderson wurde beim Filmfestival in Zürich ausgezeichnet. Sie gewann den Preis "Goldenes Auge", unter anderem für ihren neuen Film "The Last Showgirl". 08.10.2024 | 0:51 min

Nun wird sie für ihre Hauptrolle in "The Last Showgirl" für einen Oscar gehandelt - die Golden-Globes-Nominierung gab es schon mal. Anderson verkörpert in dem Film, der am 20. März startet, eine Tänzerin in Las Vegas.

Zweimal Leonie Benesch: "September 5", "Heldin"

Es war ein Überraschungshit auf den internationalen Filmfestivals: "September 5" des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum. Der Thriller erzählt vom Olympia-Attentat 1972 in München, als palästinensische Terroristen israelische Sportler als Geisel nahmen und letztlich ermordeten.

Die in Hamburg geborene Leonie Benesch ("Das Lehrerzimmer") ist in einer Hauptrolle zu sehen. Das Werk, das am 9. Januar in den Kinos startet, ist für einen Golden Globe nominiert.

Leonie Benesch (r) als Marianne Gebhardt und Marcus Rutherford als Carter in einer Szene des Films "September 5" Quelle: dpa

Ein weiterer spannender Film mit Leonie Benesch ist "Heldin" (Kinostart 27. Februar). Die 33-Jährige spielt in dem Werk von Petra Volpe eine Krankenpflegerin.

Ein neuer "Superman"

Es soll ein Neustart der Filmreihe sein: Der "Superman"-Blockbuster von James Gunn, der im Juli herauskommt. Der Regisseur will einer gewissen Ermüdung gegenüber Superheldenfilmen damit entgegenwirken, dass er einen stärkeren Fokus auf die Charaktere und ihre Beziehungen zueinander legt.

Clark Kent wird von David Corenswet gespielt, Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") wird zu Lois Lane.

Neue Marvel-Filme: "Captain America", "Fantastic Four"

2024 kam nach jüngsten Misserfolgen nur ein Kinofilm des Marvel Cinematic Universe (MCU) heraus - das soll sich 2025 wieder ändern. Mit "Captain America: Brave New World" erscheint der vierte Teil der "Captain America"-Marvel-Filmreihe.

Anthony Mackie verkörpert die Titelrolle - und auch Harrison Ford ist dabei. Kinostart soll im Februar sein. Für Juli ist dann der Start des Marvel-Films "The Fantastic Four: First Steps" geplant.

"Das Kanu des Manitu" von und mit Bully Herbig

Vor über 20 Jahren wurde "Der Schuh des Manitu" zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme. Da ist es fast verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, bis Regisseur Michael (Bully) Herbig sich an eine Fortsetzung wagt.

Die Schauspieler Rick Kavanian (l-r), Michael Bully Herbig und Christian Tramitz bei der Premiere ihres Films "Bullyparade - Der Film" (Archiv) Quelle: dpa

Am 14. August kommt mit "Das Kanu des Manitu" Teil zwei heraus. Christian Tramitz und Rick Kavanian sind erneut dabei. Spannend wird, wie Herbig im Jahr 2025 die Rolle des "Abahachi"-Häuptlings verkörpert - wo doch inzwischen viel sensibler über die Darstellung von Indigenen nachgedacht wird.

Der "Schuh des Manitu" schrieb vor 24 Jahren Kinogeschichte. Nun feierte die Fortsetzung der Western-Parodie in München Premiere - mit vielen bekannten Gesichtern. 12.08.2025 | 2:54 min

Biopic "Michael" mit Jaafar Jackson

Es ist das erste Biopic über den "King of Pop", das in den Kinos anläuft: "Michael", der neue Film von Antoine Fuqua. Besonders bewegend: Michael Jackson (1958-2009) wird darin von seinem Neffen, dem 1996 geborenen Jaafar Jackson, verkörpert.

Jaafar Jackson (l), Neffe des 2009 gestorbenen "King of Pop" Michael Jackson Quelle: dpa

Der Film, der von Jacksons bewegtem Leben und seiner Musikkarriere handelt, soll voraussichtlich im Oktober im Kino starten.

"F1": Formel-1-Film mit Brad Pitt und Javier Bardem

Seit längerem schon taucht Brad Pitt immer wieder bei Formel-1-Rennen auf - eine Einstimmung auf seinen neuen Actionfilm "F1", der im Juni in die Kinos kommen soll.

Pitt spielt in dem Blockbuster von Joseph Kosinski einen ehemaligen Formel-1-Piloten, der als Mentor zurückkehrt. Javier Bardem gehört ebenfalls zur Besetzung. Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat an dem Film als Berater und Co-Produzent mitgearbeitet.

"Babygirl", ein neuer "Avatar", ein zweiter "Wicked"

Nicole Kidman und Harris Dickinson in einer Filmszene in "Babygirl". Der erotische Thriller sorgte bei der Premiere in Los Angeles für Aufsehen. 12.12.2024 | 0:48 min

Filmfans dürfen sich auch auf das Erotikdrama "Babygirl" mit Nicole Kidman freuen (Kinostart 30. Januar). Zu den vielen weiteren Highlights gehört der dritte Film in James Camerons "Avatar"-Reihe, der wohl im Dezember anläuft: "Avatar: Fire and Ash". Zum Ende des Jahres dürfte außerdem der zweite Teil des gefeierten Musical-Blockbusters "Wicked" kommen.

Ursprünglich als Musical in Theatern aufgeführt, kommt "Wicked" nun in die Kinos. Die Premiere ist in London gewesen. 19.11.2024 | 0:35 min

Auch ein neuer "Mission: Impossible" mit Tom Cruise ist geplant. Teil acht der Reihe, "Mission: Impossible - The Final Reckoning", startet im Mai. Action-Fans können sich außerdem auf "Karate Kid: Legends" mit Ralph Macchio und Jackie Chan freuen.