Armanis Sarg in Mailand aufgebahrt: Tausende nehmen Abschied

Mailand nimmt Abschied von Giorgio Armani: Tausende erweisen dem legendären Designer im Teatro Armani die letzte Ehre. Die Beisetzung folgt in wenigen Tagen im kleinen Kreis.

Ciao Giorgio! Der Sarg des verstorbenen Modedesigners Giorgio Armani ist im Teatro Armani in Mailand aufgebahrt. Tausende Menschen nehmen Abschied. Quelle: afp

Tausende Menschen haben am Samstag in Mailand Schlange gestanden, um Giorgio Armani die letzte Ehre zu erweisen. Vor der Zentrale des Armani-Konzerns in Mailand warteten die Menschen, um zum Sarg des im Alter von 91 Jahren gestorbenen Designers zu kommen.

Der Sarg steht im Teatro Armani, wo in den vergangenen Jahren seine großen Modeschauen stattfanden. Der Modeschöpfer wohnte nur einige Häuser weiter, in einer der elegantesten Straßen der Millionenstadt im Norden Italiens.

Der italienische Modeschöpfer Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Bekannt wurde er durch schlichte und lässige Entwürfe. Er schuf ein milliardenschweres Imperium. 04.09.2025 | 2:19 min

Der Sarg wurde am Morgen mit einem Leichenwagen in das Gebäude gebracht. Aus der wartenden Menge gab es viel Applaus. Bis Sonntagabend ist Gelegenheit, Abschied zu nehmen. Die Beisetzung soll am Montag im kleinen Kreis stattfinden.

Unzählige Menschen in Mailand standen an, um dem verstorbenen italienischen Modedesigner Giorgio Armani im Teatro Armani die letzte Ehre zu erweisen. Quelle: epa

Armani starb am Donnerstag, nachdem ihm die Gesundheit bereits seit einigen Monaten zu schaffen gemacht hatte. Im Juni und Juli hatte er bereits die Teilnahme an seinen Modeschauen absagen müssen.

Auf dem Sarg liegt ein Strauß weißer Rosen

Der Sarg, auf dem ein Strauß weißer Rosen liegt, steht in einem abgedunkelten Saal. Erleuchtet wird er von mehreren Hundert Papierlaternen. Auf einer großen Leinwand ist neben einem großen Foto, das Armani am Ende einer Modeschau zeigt, in italienischer Sprache zu lesen:

Das Vermächtnis, das ich hinterlassen möchte, besteht aus Engagement, Respekt und Aufmerksamkeit für Menschen und die Realität. Damit beginnt alles. „ Giorgio Armani

Der Trauersaal im Teatro Armani wird durch unzählige Papierlaternen erleuchtet. Quelle: afp

Armani gehörte jahrzehntelang zu den wichtigsten Modemachern der Welt. Nach den ersten Jahren, in denen er für andere Häuser arbeitete, gründete er Mitte der 70er Jahre mit seinem Partner Sergio Galeotti die Giorgio Armani SpA. Das war die Keimzelle eines Konzerns, der heute viele Milliarden wert ist.

Giorgio Armani - der "Fürst der Mode" Giorgio Armani gilt als einer der bedeutendsten italienischen Modedesigner. In seiner Heimat Mailand wurde er auch der "Fürst der Mode" genannt. Quelle: Imago

Das Geld kam anfangs durch Mode herein, dann auch durch Accessoires, Parfüms und Hotels. Nach Galeottis frühem Tod 1985 gehörte das Unternehmen Armani allein.

Auf Instagram nehmen Prominente wie die Schauspielerinnen Julia Roberts und Cate Blanchett Abschied von dem italienischen Modeschöpfer Giorgio Armani, der im Alter von 91 Jahren gestorben ist. 05.09.2025 | 1:22 min

Testament soll in nächsten Tagen eröffnet werden

Wie es mit dem Konzern weitergeht, ist noch nicht bekannt. Der Modemacher soll aber Pläne für seine Nachfolge hinterlassen haben. Nach italienischen Medienberichten soll in den Tagen nach der Beerdigung sein Testament eröffnet werden.

Italienischer Designer ist tot : Welt der Mode trauert um Giorgio Armani Der italienische Star-Designer Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Mit seiner Arbeit prägte er maßgeblich die italienische Herrenmode. mit Video