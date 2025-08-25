Verónica Echegui: Spanische Schauspielerin stirbt mit 42 Jahren

Spanische Schauspielerin:Verónica Echegui mit 42 Jahren gestorben
Die spanische Schauspielerin Verónica Echegui ist tot. Sie verstarb im Alter von 42 Jahren an Krebs. Bekannt wurde sie unter anderem durch die Komödie "Mein Name ist Juani".
Die spanische Schauspielerin Verónica Echegui ist im Alter von 42 Jahren in Spanien gestorben. Entsprechende Berichte spanischer Medien bestätigte die Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Plattform X.
Echegui, die mit bürgerlichem Namen Verónica Fernández Echegaray hieß, sei am Sonntag in einem Krankenhaus in Madrid gestorben, berichtete die Zeitung "El País" unter Berufung auf Angaben aus dem Umfeld der Schauspielerin. Sie habe an Krebs gelitten.
Durchbruch mit Film "Mein Name ist Juani"
Einem größeren Publikum wurde die in Madrid geborene Künstlerin 2006 durch ihre Hauptrolle in der Komödie "Yo soy la Juani" (Mein Name ist Juani) von Bigas Luna bekannt.
Für die Rolle einer jungen Frau, die der Vorstadt entflieht, um Schauspielerin zu werden, wurde Echegui mehrfach ausgezeichnet und für den Goya als beste Nachwuchsschauspielerin nominiert.
Berlinale: "Shooting Star" für Schauspielerin
Auf der Berlinale 2009 bekam sie den europäischen Filmpreis Shooting Star. Sie stand auch in zahlreichen weiteren Kino- und TV-Filmen vor der Kamera.
Echegui stand aber auch hinter der Kamera. 2022 gewann sie den Goya-Preis für den besten fiktionalen Kurzfilm als Regisseurin, Drehbuchautorin und Co-Produzentin des Streifens "Tótem Loba".
