"Großstadtrevier"- Schauspieler Arthur Brauss gestorben

"Großstadtrevier"-Star Arthur Brauss ist tot. Der Schauspieler starb mit 89 Jahren in München. Der Augsburger spielte bei mehr als 100 Produktionen vom "Tatort" bis "Derrick" mit.

Schauspieler Arthur Brauss im Alter von 89 Jahren gestorben (Archivbild) Quelle: Imago

Arthur Brauss starb vor wenigen Tagen im Alter von 89 Jahren in München, wie seine Frau Marie Pocolin-Brauss der Deutschen Presse-Agentur sagte. Bekannt war Brauss vor allem aus den TV-Produktionen "Großstadtrevier" und "Tatort". In den vergangenen Jahren hatte er sich aus dem Fernsehen und der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen.

Arthur Brauss "friedlich eingeschlafen"

Ihr Mann sei zu Hause in ihrer Münchner Wohnung gestorben, sagte Pocolin-Brauss am Sonntag. "Er ist ganz friedlich eingeschlafen. Das ist mein einziger Trost: Dass er sich nicht quälen musste." Zuletzt sei er sehr geschwächt gewesen und rund um die Uhr gepflegt worden. Ihr Mann soll in München beerdigt werden.

Schauspieler Arthur und Marie Poccolin 2019 bei dem Sommerempfang des Bayerischen Landtags auf Schloss Schleissheim bei München. (Archivbild) Quelle: Imago

Die beiden seien seit 50 Jahren ein Paar gewesen und hätten im vergangenen Jahr "ganz still" geheiratet, sagte Pocolin-Brauss.

Bekannt aus "Großstadtrevier", "Derrick" und "Tatort"

Eine der bekanntesten Rollen des gebürtigen Augsburgers Brauss war die des Polizisten Richard Block aus dem ARD-"Großstadtrevier".

Schauspieler Arthur Brauss (links) in einer seiner damaligen Tatort-Folgen. (Archivbild) Quelle: Imago

Insgesamt wirkte er in mehr als 100 Produktionen im In- und Ausland mit: unter anderem in "Der Alte", "Münchner Geschichten", "Polizeiruf 110", "Die Schwarzwaldklinik", "Derrick" und "Commissario Laurenti", aber auch in "Der Zug" an der Seite von Jeanne Moreau und Burt Lancaster und 1972 in dem Wim Wenders-Film "Die Angst des Tormanns beim Elfmeter".

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.