Kontrollwoche: Polizei achtet verstärkt auf Handys am Steuer

Gefährlich: Als Autofahrer abgelenkt am Steuer sitzen. Die Polizei kontrolliert daher ab Montag europaweit verstärkt, ob Handys, Tablets oder Laptops am Steuer genutzt werden.

Ab Montag wird eine Woche lang verstärkt kontrolliert: Sind Autofahrer, Lastwagenfahrer und Radfahrer aufmerksam unterwegs? (Symbolbild) Quelle: dpa

Eine Nachricht tippen, einen Musiktitel auswählen, kurz etwas checken: Unaufmerksamkeit am Steuer kann im schlimmsten Fall Menschenleben kosten.

Das Unfallrisiko durch Ablenkung im Straßenverkehr steht im Fokus einer europaweiten Roadpol-Kontrollwoche unter dem Motto "Focus on the Road" ("Konzentrieren Sie sich auf die Straße").

Eine Woche lang verschärfte Verkehrskontrollen

Von Montag (6. Oktober) bis Sonntag (12. Oktober) kontrolliert die Polizei europaweit verschärft, ob Autofahrerinnen und Autofahrer am Steuer elektronische Geräte wie Mobiltelefon, Tablet oder Laptop nutzen. Im vergangenen Jahr hatte etwa die Landespolizei Sachsen-Anhalt 120 solcher Verstöße festgestellt, wie sie mitteilt.

Die Unfallstatistik im Straßenverkehr zeigt: Im vergangenen Jahr war jedes sechste Todesopfer ein Fahrradfahrer. Am stärksten gefährdet sind ältere Menschen auf E-Bikes. 24.04.2025 | 1:33 min

Unfallforscher, Polizei und Politik warnen immer wieder, dass Ablenkung im Straßenverkehr unterschätzt werde. Geht der Blick auch nur kurz weg von der Straße, fahren Menschen mehrere Meter im Blindflug. Die Konsequenz: Keine Zeit, um auf Unvorhergesehenes zu reagieren.

Auch Radfahrer und Lastwagenfahrer im Fokus

Im Fokus sind in der Aktionswoche den Angaben nach jedoch nicht nur Autofahrer, sondern auch Lastwagenfahrer und Personen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Dabei geht es nicht nur um Handys, sondern auch um verwendete Kopfhörer, falsch gesicherte Ladung oder unzureichend gesicherte Kinder.

Vorreiter Rheinland-Pfalz : Handy-Sünder im Visier: Erste Monocams im Einsatz Nach einer Testphase setzt Rheinland-Pfalz als erstes Bundesland sogenannte Monocams ein. Diese "Blitzer" sollen das unerlaubte Handy am Steuer erkennen. Kritik kommt vom ADAC. von Kai Remen mit Video

Roadpol steht für "European Roads Policing Network". Das Netzwerk ist aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien aus der Europäischen Union hervorgegangen. Das Ziel: weniger Verkehrstote und Schwerverletzte nach Verkehrsunfällen auf Europas Straßen.

Jeden Tag werden auf Deutschlands Straßen durchschnittlich 1000 Menschen verletzt, acht davon sterben: Dabei könnten es viel weniger sein. Der Stadtstaat Singapur macht vor, wie es geht. 26.04.2025 | 29:45 min