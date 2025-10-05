Kontrollwoche: Polizei achtet verstärkt auf Handys am Steuer

Roadpol-Kontrollwoche ab Montag:Polizei achtet verstärkt auf Handys am Steuer
Gefährlich: Als Autofahrer abgelenkt am Steuer sitzen. Die Polizei kontrolliert daher ab Montag europaweit verstärkt, ob Handys, Tablets oder Laptops am Steuer genutzt werden.
Eine Nachricht tippen, einen Musiktitel auswählen, kurz etwas checken: Unaufmerksamkeit am Steuer kann im schlimmsten Fall Menschenleben kosten.
Das Unfallrisiko durch Ablenkung im Straßenverkehr steht im Fokus einer europaweiten Roadpol-Kontrollwoche unter dem Motto "Focus on the Road" ("Konzentrieren Sie sich auf die Straße").
Eine Woche lang verschärfte Verkehrskontrollen
Von Montag (6. Oktober) bis Sonntag (12. Oktober) kontrolliert die Polizei europaweit verschärft, ob Autofahrerinnen und Autofahrer am Steuer elektronische Geräte wie Mobiltelefon, Tablet oder Laptop nutzen. Im vergangenen Jahr hatte etwa die Landespolizei Sachsen-Anhalt 120 solcher Verstöße festgestellt, wie sie mitteilt.
Unfallforscher, Polizei und Politik warnen immer wieder, dass Ablenkung im Straßenverkehr unterschätzt werde. Geht der Blick auch nur kurz weg von der Straße, fahren Menschen mehrere Meter im Blindflug. Die Konsequenz: Keine Zeit, um auf Unvorhergesehenes zu reagieren.
Auch Radfahrer und Lastwagenfahrer im Fokus
Im Fokus sind in der Aktionswoche den Angaben nach jedoch nicht nur Autofahrer, sondern auch Lastwagenfahrer und Personen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind. Dabei geht es nicht nur um Handys, sondern auch um verwendete Kopfhörer, falsch gesicherte Ladung oder unzureichend gesicherte Kinder.
Roadpol steht für "European Roads Policing Network". Das Netzwerk ist aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien aus der Europäischen Union hervorgegangen. Das Ziel: weniger Verkehrstote und Schwerverletzte nach Verkehrsunfällen auf Europas Straßen.
