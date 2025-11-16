Debatte um Versorgung Schwerkranker:Weniger Intensivmedizin, dafür bessere Palliativversorgung?
Der Gesundheitspolitiker Streeck hat eine Diskussion über die Versorgung alter, schwerkranker Menschen entfacht. Wie die gelingen kann, erklärt ein Palliativmediziner.
Mit seinen Aussagen zur medizinischen Versorgung alter, kranker Menschen hat der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), eine weitreichende Debatte ausgelöst. Dabei geht es nicht allein um die Frage der Finanzierung, sondern vor allem darum, wie eine würdevolle Behandlung aussehen kann. Streeck kritisierte zuletzt, nicht selten würden Menschen "tot operiert". Außerdem hinterfragte er, ob sehr alte Menschen sehr teure Medikamente erhalten sollten. Dabei gehe es ihm aber nicht darum, zu sparen, sondern Patienten vor vermeidbarem Leid zu schützen.
Im Interview mit ZDFheute live erklärt der Palliativmediziner Martin Neukirchen vom Uniklinikum Düsseldorf, was es braucht, um schwerkranke Menschen umfassend zu versorgen.
Das sagt Martin Neukirchen zu der Frage …
… wie er als Palliativmediziner auf die Debatte blickt
Neukirchen fordert, Therapieentscheidungen stärker am Allgemeinzustand der Menschen auszurichten.
Es gebe "sehr unterschiedliche Allgemeinzustände in verschiedenen Alterskategorien". Man müsse darauf schauen, wie der Allgemeinzustand der Patienten sei, wie viele Vorerkrankungen sie hätten. Das sei eine viel wertvollere Information, um eine gute Therapieentscheidung zu treffen, als schlicht nur das Alter zu betrachten.
… wie gute medizinische Versorgung aussehen kann
Laut Neukirchen braucht es dafür zwei Dinge: Zunächst sei es an den Ärzten und Ärztinnen, Behandlungsmaßnahmen erst zu ergreifen, wenn Nutzen und Risiken abgewogen wurden.
Im Idealfall wüssten auch die Patienten, welche Therapieformen sie im Falle einer Erkrankung erhalten wollen. Neukirchen rät, früh über Behandlungswünsche zu sprechen und diese festzuhalten.
Sinnvoll sei im Zuge dessen das Erstellen einer Patientenverfügung. Dieser Prozess könne auch professionell unterstützt werden.
… warum es sinnvoll ist, Palliativmedizin zu fördern
In der von Streeck ausgelösten Debatte geht es auch um die Kosten potenziell wenig aussichtsreicher Therapiemaßnahmen. Teile dieses Geldes könne man in den Ausbau der Palliativversorgung stecken, so der Mediziner. Die Finanzierung intensivmedizinischer Maßnahmen sei dann immer noch möglich.
Es gehe darum, Patienten umfassend zu behandeln und zu betreuen. Die Förderung der Palliativmedizin nutze vor allem den Menschen, die von intensivmedizinischen Maßnahmen oder Tumortherapien nicht mehr profitieren würden. Am Ende gehe es immer darum, ob "dieses konkrete Medikament für den Menschen wirklich den Nutzen bringt", der erhofft werde. Ärzte und Patienten müssten demnach stets gemeinsam abwägen, was die Ziele einer Therapie seien.
Das Interview führte Christina von Ungern-Sternberg für ZDFheute live. Zusammengefasst hat es ZDF-Redakteurin Merit Tschurer.
