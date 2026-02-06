Der Palast der Republik im damaligen Ost-Berlin stand für vieles in der DDR: Volkskammer, Repräsentation, Spaß für DDR-Bürger. Vor 20 Jahren begann der Rückbau des Gebäudes.

Als der Palast der Republik weichen musste

Vor 20 Jahren begann in Berlin der Abriss: Der Palast der Republik wurde mithilfe von Kränen zurückgebaut. Der einstige Kulturpalast wurde ab 1973 erbaut. Wir schauen zurück auf seine Geschichte. 06.02.2026 | 14:53 min

Im Februar 2006 rollten die Bagger an, um den Palast der Republik abzubauen. Erst wenige Wochen zuvor hatte der Bundestag mit großer Mehrheit den Abriss endgültig beschlossen.

Mit dem Palast der Republik verschwand erneut ein Repräsentationsbau aus der Berliner Stadtmitte. 1950 war an dieser Stelle auf Anordnung der Staatsführung der DDR das im Krieg beschädigte Stadtschloss der Hohenzollern gesprengt worden.

1976 wurde der Palast der Republik eröffnet

Der Palast der Republik war alles in einem: Er beheimatete die Volkskammer, dort wurden auch DDR-Staatsgäste empfangen, und er verfügte über einen großen Saal für Veranstaltungen.

Bis zu 5.000 Menschen kamen, um die Show "Ein Kessel Buntes" zu sehen, linientreue Bürger bekamen Tickets für die Auftritte bekannter West-Künstler wie Udo Lindenberg. In den 13 Restaurants, den Bars, der Disco, der Bowlingbahn herrschte reger Betrieb.

Erich und Margot Honecker tanzen zur Eröffnung des Palastes der Republik. (Archivbild vom 23. April 1976) Quelle: pr

Im April 1976 war der Palast der Republik mit einer Gala eröffnet worden. Brigitte Fahlisch, damals Bauleiterin, war mit dabei und erinnert sich heute:

Da sind die Bauarbeiter kostenfrei eingeladen worden, ein Dank der Regierung, dass sie den Palast in Rekordzeit fertiggestellt haben, ein Wahnsinns-Erlebnis. „ Brigitte Fahlisch, Bauleiterin

Die Schattenseiten des Aufbaus

Politiker und Bauarbeiter feierten, obwohl schon damals viele wussten, dass hinter den Mauern des neuen Gebäudes Unheil lauerte. Brigitte Fahlisch erinnert sich:

Da ist ja Spritzasbest gespritzt worden, obwohl er auch in der DDR schon verboten war. „ Brigitte Fahlisch, Bauleiterin

"Alle, die mit Spritzasbest zu tun hatten, sind in ein Gesundheitsprogramm geführt worden. In der DDR und später in der BRD." Sie selbst sei noch vor drei Jahren untersucht worden, um zu schauen, ob ihre Lungen durch Asbest geschädigt worden seien.

Der Abriss eines DDR-Symbols

Im August 1990 beschloss die Volkskammer hier den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Im September 1990 wurde der Palast der Republik wegen Asbestbelastung geschlossen.

Jahrelang zog sich die Asbestentsorgung hin, der Rohbau wurde für Kunstaktionen genutzt. Linken-Politiker Gregor Gysi hadert bis heute mit der Entscheidung des Bundestages, den Palast der Republik abzureißen:

Wenn sie wenigstens ehrlich gesagt hätten, das ist ein Symbol der DDR und deshalb sprengen wir das weg. „ Gregory Gysi, Die Linke

Asbest sei nur ein Vorwand, so Gysi, denn es gebe so viele Gebäude mit Asbest in Berlin-West, diese seien auch nicht weggesprengt worden.

Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) sieht das anders.

Die Unterstellung, die mich ärgert, ist, dass es aus ideologischen Gründen diesen Abriss gegeben habe. Das stimmt nicht. „ Wolfgang Thierse, (SPD), ehemaliger Bundestagspräsident

Es sei vielmehr die Frage gewesen: "Wiederholen wir wieder etwas, was schon weg ist, oder machen wir etwas Neues, was auf andere Weise an die große Geschichte Berlins und Deutschlands anknüpft?"

Anstelle des Palasts der Republik wurde das Humboldt Forum gebaut. Quelle: Imago

Was vom Palast der Republik geblieben ist

Heute steht auf der Spreeinsel das Humboldt Forum, das verschiedene Museen beherbergt und mit Ausstellungen und Exponaten an den Palast erinnert. Uta Bretschneider, Direktorin des Zeitgeschichtlichen Museums Leipzig, meint:

Der Abriss hat so eine Art Phantomschmerz hinterlassen. Selbst wenn man sich nicht mit dem System der DDR verbunden gefühlt hat, steht dieser Abriss heute aus der Rückschau für Entwertungserfahrungen, die ganz viele Menschen erlebt haben. „ Uta Bretschneider, Direktorin des Zeitgeschichtlichen Museums Leipzig

Es bleiben für die Menschen aus der DDR Erinnerungen an ihre Erlebnisse im Palast der Republik.