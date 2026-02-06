Ehemaliges DDR-Wahrzeichen:Als der Palast der Republik weichen musste
von Dagmar Henning, Berlin
Der Palast der Republik im damaligen Ost-Berlin stand für vieles in der DDR: Volkskammer, Repräsentation, Spaß für DDR-Bürger. Vor 20 Jahren begann der Rückbau des Gebäudes.
Im Februar 2006 rollten die Bagger an, um den Palast der Republik abzubauen. Erst wenige Wochen zuvor hatte der Bundestag mit großer Mehrheit den Abriss endgültig beschlossen.
Mit dem Palast der Republik verschwand erneut ein Repräsentationsbau aus der Berliner Stadtmitte. 1950 war an dieser Stelle auf Anordnung der Staatsführung der DDR das im Krieg beschädigte Stadtschloss der Hohenzollern gesprengt worden.
1976 wurde der Palast der Republik eröffnet
Der Palast der Republik war alles in einem: Er beheimatete die Volkskammer, dort wurden auch DDR-Staatsgäste empfangen, und er verfügte über einen großen Saal für Veranstaltungen.
Bis zu 5.000 Menschen kamen, um die Show "Ein Kessel Buntes" zu sehen, linientreue Bürger bekamen Tickets für die Auftritte bekannter West-Künstler wie Udo Lindenberg. In den 13 Restaurants, den Bars, der Disco, der Bowlingbahn herrschte reger Betrieb.
Im April 1976 war der Palast der Republik mit einer Gala eröffnet worden. Brigitte Fahlisch, damals Bauleiterin, war mit dabei und erinnert sich heute:
Die Schattenseiten des Aufbaus
Politiker und Bauarbeiter feierten, obwohl schon damals viele wussten, dass hinter den Mauern des neuen Gebäudes Unheil lauerte. Brigitte Fahlisch erinnert sich:
"Alle, die mit Spritzasbest zu tun hatten, sind in ein Gesundheitsprogramm geführt worden. In der DDR und später in der BRD." Sie selbst sei noch vor drei Jahren untersucht worden, um zu schauen, ob ihre Lungen durch Asbest geschädigt worden seien.
Der Abriss eines DDR-Symbols
Im August 1990 beschloss die Volkskammer hier den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland. Im September 1990 wurde der Palast der Republik wegen Asbestbelastung geschlossen.
Jahrelang zog sich die Asbestentsorgung hin, der Rohbau wurde für Kunstaktionen genutzt. Linken-Politiker Gregor Gysi hadert bis heute mit der Entscheidung des Bundestages, den Palast der Republik abzureißen:
Asbest sei nur ein Vorwand, so Gysi, denn es gebe so viele Gebäude mit Asbest in Berlin-West, diese seien auch nicht weggesprengt worden.
Der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse (SPD) sieht das anders.
Es sei vielmehr die Frage gewesen: "Wiederholen wir wieder etwas, was schon weg ist, oder machen wir etwas Neues, was auf andere Weise an die große Geschichte Berlins und Deutschlands anknüpft?"
Was vom Palast der Republik geblieben ist
Heute steht auf der Spreeinsel das Humboldt Forum, das verschiedene Museen beherbergt und mit Ausstellungen und Exponaten an den Palast erinnert. Uta Bretschneider, Direktorin des Zeitgeschichtlichen Museums Leipzig, meint:
Es bleiben für die Menschen aus der DDR Erinnerungen an ihre Erlebnisse im Palast der Republik.
