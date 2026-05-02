Oliver Welke reagiert auf Kritik nach Carpendale-Witz

Nach Kritik an seinem Witz über Fans von Howard Carpendale reagiert Oliver Welke auf die Vorwürfe. Der Schlagersänger hatte sich zuvor deutlich geäußert.

Für einen Witz in der heute-show vom 24. April (bei Minute 27:58) erntete der Moderator Kritik. 24.04.2026 | 34:23 min

Der Satiriker Oliver Welke hat in der "heute-show" erneut auf Kritik an seinem Witz über Fans des Schlagersängers Howard Carpendale reagiert. Nachdem er über US-Präsident Donald Trumps Forderung, den Trump-kritischen Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel abzusetzen, gesprochen hatte, ergänzte Welke in der ZDF-Satiresendung: "Gags über Trump - fast so gefährlich, wie sich mit Howard-Carpendale-Fans anlegen." Dann fügte er hinzu:

Sehr anständige Leute übrigens, die in Wirklichkeit wunderbar riechen. Peace. „ Oliver Welke, Satiriker

In der Sendung vom 24. April hatte Welke gesagt: "Hundert Beine, stinkt alles nach Urin. Was ist das? Die erste Reihe bei Carpendale." Darauf hagelte es Kritik, auch von Carpendale (80) selbst. Im weiteren Verlauf der Sendung vom Freitagabend erklärte Welke nun:

Ja, es war ein sehr doofer unnötiger alter Witz. „ Oliver Welke, Satiriker

Und er verspricht: "Ich werde gar keinen Sänger mehr beleidigen." Zuvor ging es in einem satirischen Beitrag über ein fiktives Wettbüro um die Frage, welchen beliebten Sänger Welke als nächstes "ohne Not mit einem geschmacklosen Witz" beleidigen wird.

Die aktuelle Sendung mit Welkes Entschuldigung (bei Minute 09:12). 01.05.2026 | 35:23 min

Carpendale stellte Welke ein Ultimatum

Howard Carpendale hatte sich nach der Sendung vom 24. April enttäuscht von Welke gezeigt. Unter anderem in einem Video auf Instagram sagte der Sänger:

Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können. „ Howard Carpendale, Sänger

Welke sei wohl noch nie bei einem seiner Auftritte gewesen. Bei seinen Konzerten seien "feine Leute". Zudem stellte er Welke ein Ultimatum. Bis dieser sich nicht entschuldige, "gibt's zwischen uns beiden gar nichts zu besprechen".

Howard Carpendale reagiert auf Oliver Welke: Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Donald und Melania Trump fordern Konsequenzen für Late-Night-Host Jimmy Kimmel nach einem umstrittenen Witz. Der Moderator verteidigt sich. 28.04.2026 | 1:24 min

Welke hatte daraufhin in der "Bild"-Zeitung Stellung zu Carpendales Statement genommen: "Unser Thema in der Sendung war KI, und in einem Ausschnitt erzählt ein Pflegeroboter einen schlechten Witz. Danach habe ich versucht, einen noch schlechteren draufzusetzen - hat ja auch geklappt. Dafür brauchten wir einen Schlagersänger, den jeder kennt. Im Übrigen war ich tatsächlich noch nie bei einem Howard-Carpendale-Konzert. Aber ich wette, dass da wohlriechende Menschen jeden Alters sitzen."

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit der ZDFheute als hinterlegte Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa