Artemis 2: Nasa muss bemannte Mondmission erneut verschieben

Sie war schon einmal verschoben worden, nun ist auch der Starttermin März für die geplante Mondmission der Nasa nicht mehr einzuhalten. Grund sind technische Probleme.

Der erste bemannte Mondflug seit 1972 lässt weiter auf sich warten: Aufgrund von technischen Problemen muss die US-Raumfahrtbehörde Nasa den "Artemis 2"-Start erneut verschieben. Es liege ein Problem mit der Helium-Zufuhr in einer der Raketenstufen vor, schrieb Nasa-Chef Jared Isaacman auf der Plattform X.

Die NASA-Rakete „Artemis II“ mit dem Space Launch System (SLS) und dem Orion-Raumschiff ist in der Ferne auf der Startrampe 39B im Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida zu sehen. Quelle: AFP

Kein Start zum Mond im März

Für mögliche Reparaturen müssten die Trägerrakete und die Orion-Raumkapsel von der Startplattform auf dem Kennedy Space Center im US-Bundesstaat Florida zurück in den Hangar gebracht werden. Damit sei das im März geplante Startfenster nicht mehr einzuhalten, schrieb Isaacman.

Ursprünglich hatte die Nasa den "Artemis 2"-Start für Anfang Februar anvisiert, doch wegen Wasserstoff-Lecks bei Tests musste dieser Termin verschoben werden. Nach einem weiteren Probelauf, bei dem bis auf den eigentlichen Start alle Abläufe getestet wurden, hatte Isaacman erst am Freitag von einem "großen Fortschritt" gesprochen.

Erste Mondmission seit 1972

Mit der "Artemis 2"-Mission sollen erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen den Mond bei der etwa zehntägigen Mission im Weltall umrunden. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 auf dem Mond gewesen.

