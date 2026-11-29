Mike Love ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Sänger war Mitbegründer der Band Beach Boys.

Mike Love war Mitbegründer der Beach Boys. Quelle: Charles Sykes / AP

Der Beach-Boys-Mitgründer Mike Love ist tot. Der Sänger der legendären Band starb im Alter von 85 Jahren, wie US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Management berichteten. Die Todesursache war zunächst nicht bekannt. Love sei am Samstagabend im Kreise seiner Familie gestorben, zitierte der Sender NBC Loves Sprecherin Katie Altman.

Welthits wie "Good Vibrations": Der Sound der Beach Boys

Mit den Beach Boys verbreitete Love den Sound von Sommer, Strand, Surfen und guter Laune, mit dem die Band von der Westküste der USA in den 1960er Jahren berühmt geworden war. Klassiker wie "Good Vibrations", "I Get Around", "Fun, Fun, Fun", "Surfin'" oder "California Girls" sang Love auch noch im Alter live auf der Bühne. Er war als Komponist oder Mit-Autor an vielen Stücken beteiligt.

The Beach Boys im Jahr 1964 Quelle: Imago

Der 1941 in Los Angeles geborene Love verbrachte einen großen Teil seiner Kindheit gemeinsam mit dem zwei Jahre jüngeren Brian Wilson, der als der musikalische Kopf der Beach Boys galt. Zusammen mit Wilsons Brüdern Dennis und Carl sowie seinem Schulfreund Alan Jardine gründeten sie Anfang der 1960er Jahre die Band. Mit ihren Hits wurden die Beach Boys schnell weltberühmt.

Streit und Versöhnung: Mike Love und Brian Wilson prägten die Band

Mit dem im Juni 2025 gestorbenen Brian Wilson kam es aber zunehmend zu Spannungen, die auch vor Gericht ausgetragen wurden. Love warf Wilson vor, dass seine Beiträge bei der Entstehung der Songs nicht ausreichend wertgeschätzt und ausgewiesen worden seien. Love gab sich aber auch versöhnlich. "Das Wichtigste ist, dass Brian und ich einige spektakuläre Dinge zusammen gemacht haben", sagte er.

Ich habe ein unglaubliches Leben mit einer Menge Triumphen gelebt, meinen Anteil an Herzschmerz und einige ziemlich erstaunliche Erfahrungen. „ Mike Love, Beach Boys

Quelle: dpa, AFP