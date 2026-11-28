Wetterwarnung am ersten Advent:Gefrierender Regen: Hier droht am Sonntag Glättegefahr
Am Adventssonntag kann es in Teilen Deutschlands rutschig werden. Grund ist überfrierende Nässe, warnt der Deutsche Wetterdienst.
Regen, der auf Straßen und Wegen gefriert: In der Mitte Deutschlands kann es am Sonntag gefährlich glatt werden. Zunächst regnet es leicht im Westen und Nordwesten, dann breitet sich der Niederschlag auf die Landesmitte aus - und teilweise gefriert dieser, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.
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Vor allem im Osten Nordrhein-Westfalens könnte es demnach glatt werden. Bis zum Mittag seien zunächst geschützte Lagen im Umfeld der Eifel betroffen, erklärte Helge Tuschy vom DWD. Nachmittags greife der Niederschlag auf das Bergland in Nordrhein-Westfalen über - unter anderem im Bergischen Land, Sauerland und Siegerland. Auch in Teilen Hessens erwarten die Meteorologen gefrierenden Regen und Glättegefahr.
Temperaturen knapp über null Grad
Die Höchstwerte liegen am Sonntag meist zwischen null und fünf Grad, bei Hochnebel und im Südosten werden es nur um zwei Grad. Straßenglätte ist auch in der Nacht auf Montag Thema, denn der Niederschlag zieht weiter ostwärts. Im Süden kann etwas Schnee hinzukommen.
"Zum Wochenanfang klingen die Niederschläge mit nachlassender Glätte im Süden ab und neben teils zähem Nebel zeigt sich deutschlandweit wenigstens regional auch mal die Sonne bei minus zwei bis plus sieben Grad", sagte DWD-Meteorologe Tuschy.
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