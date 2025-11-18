Hohe Falschparker-Quote: Fehlende Lkw-Parkplätze als Unfallrisiko

ADAC-Studie - Hohe Zahl an Falschparkern:Fehlende Lkw-Parkplätze gefährden Autobahn-Sicherheit
Falschparkende Lkw werden nachts auf vielen Autobahnrastanlagen zur Gefahr, so eine neue Studie. Auf fast jeder zweiten Anlagen standen Fahrzeuge im "hochriskanten Bereich".
Jede Nacht suchen tausende Lkw auf deutschen Autobahnen vergeblich nach einem geeigneten Stellplatz - und parken anschließend außerhalb von vorgesehenen Bereichen. Das zeigt eine neue Studie im Auftrag des ADAC. Demnach fehle es im großen Stil an Parkplätzen und intelligenten Leitsystemen, um dem Problem zu begegnen. Die rund 4.500 neu geschaffenen Stellflächen in den letzten fünf Jahren seien unzureichend.
Nächtliches Chaos ist vorprogrammiert
Für die Studie wurden 100 Rastanlagen jeweils um 22:00 Uhr, um 23:00 Uhr und 0:00 Uhr besucht. Dabei zeigt sich: Je später es wird, desto chaotischer die Lage. Bereits um 22:00 Uhr fanden die Tester viele überfüllte Anlagen, danach spitzte sich die Lage weiter zu.
Auf 85 der Raststätten fanden die Tester Lkw auf verbotenen Flächen - und damit im Pkw-Bereich oder im absoluten Halteverbot. Auf 91 Anlagen parkten Lkw außerhalb der markierten Parkflächen, zum Beispiel in der Fahrgasse oder zwischen den Lastwagen-Parkplätzen. Zum Nachteil der allgemeinen Verkehrssicherheit: Die falschparkenden Fahrzeuge werden zum Verkehrshindernis.
ADAC: Neue Stellplätze und Parkverfahren benötigt
Um der Platznot zu begegnen, benötige es laut Studie duetschlandweit rund 20.000 zusätzliche Stellplätze. Hier müsse die Politik nun handeln und den Ausbau deutlich beschleunigen, fordert der Verkehrsclub. Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) sieht dabei noch mehr Nachholbedarf, um Versorgung und Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
Doch auch andere Maßnahmen könnten Abhilfe schaffen, so die Untersuchung. Es brauche intelligente Leitsysteme und Möglichkeiten, um Stellplätze zu reservieren. Gleichzeitig müsse illegales Abstellen auf Zu- und Auffahrten konsequenter geahndet werden.
Ein Positivbeispiel sieht der ADAC in der Raststätte Hunsrück West. Durch ein neues Parkverfahren stieg dort die Zahl der Lkw-Stellplätze von 50 auf 78. Durch effizientere Systeme ließe sich die Situation auch ohne das Schaffen neuer Flächen zumindest verbessern.
