50 Jahre Opferhilfe Weißer Ring:"Gewalt fängt nicht mit einem Schlag an"
von Inga Widdau
Mareike Luisa Groß hat häusliche Gewalt erlebt und fand Hilfe beim Weißen Ring. Vor 50 Jahren von ZDF-Moderator Zimmermann mitbegründet, unterstützt der Verein bis heute Opfer.
Anfang 2023 lernt Mareike Luisa Groß ihren damaligen Freund kennen. Zu Beginn fühlt sie sich wie im Traum. "Es war rückblickend betrachtet gleich eine Warnung. Wenn etwas zu schnell, zu viel, zu gut ist, dann steckt meistens etwas anderes dahinter", sagt sie. Denn schon bald verändert sich die Beziehung. Sie erlebt psychische und körperliche Gewalt.
Nach eineinhalb Jahren Beziehung und einer gebrochenen Nase schafft sie es, zu fliehen. Unter dem Vorwand, einkaufen zu gehen, fährt sie in die gemeinsame Wohnung, schnappt sich ihre beiden Katzen und flüchtet. Sie erstattet Anzeige gegen ihren Ex-Partner und lernt die Hilfsorganisation Weißer Ring kennen. "Es war das erste Mal eine wertfreie und vorurteilsfreie Hilfe", sagt Groß.
Doch die ehrenamtlichen Helfer des Weißen Rings hören ihr nicht nur zu, sie bieten Orientierung. "Das ist ja im Normalfall eine Situation, in der man vorher noch nie war. Man weiß nicht, 'wo muss ich jetzt hin'", erläutert Groß. In ihrem Fall habe auch die Polizei nicht gesagt, was die nächsten Schritte seien. "Der Weiße Ring hat als Lotse im Hilfssystem agiert."
Prominenter Gründer: Moderator von "Aktenzeichen XY"
Der Weiße Ring ist die größte Hilfsorganisation für Opfer in Deutschland. 1976 gegründet, war eines der Gründungsmitglieder Eduard Zimmermann, viele Jahre eines der bekanntesten Gesichter des deutschen Fernsehens. In einer Zeit, in der nur wenige Fernsehprogramme abends über den Bildschirm flimmerten, war die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" - und damit Zimmermann als ihr Moderator - deutschlandweit bekannt.
"Eduard Zimmermann hat gesagt, wir berichten immer über die Täter, wir berichten über Kriminalitätsfälle - aber wer hat eigentlich die Opfer im Blick?", sagt Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Bundesvorstand des Weißen Rings, und Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz. Aus dieser Idee vor 50 Jahren sei jetzt deutschlandweit ein riesiges Netzwerk deutschlandweit geworden, berichtet sie.
Geschulte Ehrenamtliche beraten im Verein
Über 3.000 Ehrenamtliche arbeiten für den Weißen Ring, sind in vielen Außenstellen der Organisation im Einsatz. Ziel ist es, möglichst flächendeckend, regional und direkt helfen zu können. Dabei geht der Weiße Ring in der Ausbildung seiner Opferhelfer professionalisiert vor. Die Mitglieder durchlaufen eine Ausbildung, in der sie psychologische und rechtliche Inhalte der Opferhilfe lernen.
Der Verein erhält keine staatlichen Gelder, sondern finanziert sich unter anderem über Mitgliedsbeiträge, Spenden und testamentarische Geldbußen. Rund 170 Millionen Euro hat der Weiße Ring seit seiner Gründung an Opfer ausgezahlt.
Die bisherige Lebensführung sei so manchmal nicht mehr möglich, erläutert Rettenberger, Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden.
Vorreiter der deutschen Opferhilfe
Der Weiße Ring habe das Thema Opferhilfe in die Mitte der Gesellschaft getragen und damit auch die Arbeit anderer Hilfsorganisationen für Opferhilfe gestärkt, erklärt Rettenberger.
Mareike Luisa Groß engagiert sich mittlerweile selbst für den Weißen Ring. Sie begleitet Betroffene und geht in Schulen, um über Gewalt aufzuklären. "Prävention ist mir total wichtig, weil sie viel verhindern könnte, wenn sie frühzeitig ansetzt und aufgeklärt wird. Weil: Gewalt fängt nicht mit einem Schlag an", sagt sie.
Inga Widdau berichtet aus dem ZDF-Studio in Mainz.
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