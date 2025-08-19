Razzia im Rockermilieu in Bayern, Thüringen und Sachsen

Die Polizei geht in drei Bundesländern gegen Erpressung im Rockermilieu vor. In Bayern, Thüringen und Sachsen wurden Wohn- und Geschäftsräume durchsucht.

Polizeibeamte durchsuchten im Zusammenhang mit Erpressung im Rockermilieu auch dieses Haus in Thüringen. Quelle: dpa | Steffen Ittig

Bei einer Razzia im Rockermilieu hat die Polizei mehrere Gebäude in Südthüringen, Bayern und Sachsen durchsucht. Wie das Landeskriminalamt Thüringen am Dienstag mitteilte, wird gegen mehrere Tatverdächtige wegen räuberischer Erpressung ermittelt.

Unter anderem seien Wohn-, Geschäfts- und Lagerräume in Schleusingen (Thüringen) und Leipzig (Sachsen) durchsucht worden. Die Ermittler wollten dort Beweismittel sicherstellen.

Schwerpunkt im südlichen Thüringen

Das südliche Thüringen ist nach Angaben des Landesinnenministeriums zuletzt ein Schwerpunkt von Aktivitäten im Rockermilieu gewesen. In den Regionen Erfurt, Weimar, Gera und Suhl habe es die meisten Veranstaltungen von Rocker-Gruppierungen gegeben, teilte das Innenministerium in Erfurt Ende vergangenen Jahres auf eine Kleine Anfrage im Landtag mit.

Im Ruhrgebiet eskalierte Anfang des Jahres die Gewalt im Rockermilieu. Die Polizei ging mit gezielten Ermittlungen gegen die kriminellen Rocker-Banden vor. Drei Verdächtige wurden gefasst. 13.02.2025 | 2:07 min

Grundsätzlich sei die Entwicklung der Rockerszene in Thüringen jedoch als unauffällig zu bewerten. In den Jahren 2023 und 2024 gab es den Angaben zufolge jeweils vier Ermittlungsverfahren, die teilweise wieder eingestellt wurden.

Rockergruppen und einzelne Mitglieder seien neben Veranstaltungen vor allem in sozialen Netzwerken intensiv aktiv, teilte das Innenministerium mit. Ein Bedrohungspotential lasse sich daraus derzeit nicht ableiten.