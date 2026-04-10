München: Israelisches Restaurant mit Pyrotechnik angegriffen

In München ist ein israelisches Restaurant mit Pyrotechnik angegriffen worden. Der Staatsschutz ermittelt wegen Antisemitismus. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Unbekannte zerstörten in der Nacht die Fensterscheiben eines israelischen Lokals in München und warfen Feuerwerkskörper hinein. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. 10.04.2026 | 0:48 min

Unbekannte haben ein israelisches Restaurant in München angegriffen und mehrere Fensterscheiben zerstört. Polizei und Betreiber gehen von einem antisemitischen Motiv aus.

Der Staatsschutz ermittelt - er ist für Taten mit möglichem politischen Hintergrund zuständig. Verletzt wurde niemand, der oder die Täter wurden nicht gefasst. Die Polizei teilte mit:

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Schaufensterscheiben gewaltsam beschädigt und pyrotechnische Gegenstände in das Restaurant geworfen. „ Mitteilung der Polizei

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Mehrere Tausend Euro Schaden nach Pyro-Angriff

Der Sachschaden wurde auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Einsatzzentrale der Polizei habe gegen 0:45 Uhr einen Anruf erhalten, weil es in der Maxvorstadt drei laute Knallgeräusche gegeben habe, sagte ein Polizeisprecher. Eine Streife stellte demnach vor Ort fest, dass Fensterscheiben des Lokals an drei Stellen defekt waren.

Die Betreiber der "Eclipse Grillbar" wollen bereits am Freitag wieder öffnen. Um 17 Uhr soll es eine Solidaritätskundgebung vor dem Lokal geben. Quelle: epa

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, verurteilte den Angriff auf der Plattform X und rief zur Unterstützung des Restaurantbetreibers auf:

Mitteilung von Steffen Seibert auf X Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Lokal-Mitarbeiter: In München eigentlich "immer sehr sicher gefühlt"

Der Angriff kam nach Angaben eines Restaurantmitarbeiters ohne Vorwarnung. "Es gab keine direkten Drohungen", sagte der Schwager des Betreibers und Mitarbeiter des Lokals, Grigori Dratva, der Deutschen Presse-Agentur.

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Das Restaurant mit 70 Plätzen betreibe sein Schwager seit 2007. "Wir haben uns eigentlich in München immer sehr sicher gefühlt." Sie wollten bereits am Freitag wieder öffnen, die Scheiben seien vorerst verklebt.

Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir machen auf. „ Grigori Dratva, Schwager des Betreibers und Mitarbeiter

Auch er vermutet, dass die Täter politisch motiviert waren. "Also wir wollen natürlich nichts erfinden, niemandem was unterstellen, aber wir sind natürlich ein sichtbares israelisches Lokal, und da liegt halt die Vermutung nahe", sagte Dratva.

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Zahl antisemitischer Vorfälle in Bayern deutlich gestiegen

Nach dem Hamas-Massaker mit mehr als 1.000 getöteten Israelis am 7. Oktober 2023 und dem folgenden Gaza-Krieg mit Tausenden zivilen palästinensischen Opfern ist die Zahl antisemitischer Vorfälle in Bayern nach Angaben der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) stark gestiegen.

Israel steht derzeit auch im Fokus wegen seiner Beteiligung am Krieg gegen den Iran sowie seines Kriegs mit der Hisbollah im Libanon. Erst am Mittwoch hatte die Armee dort schwere Angriffe gegen die Schiiten-Miliz geführt, denen nach libanesischen Angaben auch zahlreiche Zivilisten zum Opfer fielen. Aber auch unabhängig von den Nahost-Konflikten gibt es Antisemitismus, etwa in rechtsextremen Kreisen.