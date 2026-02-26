Putin beleidigt? Moskau setzt Prozess gegen Wagenbauer Tilly fort

Mit seinen Motivwagen erzürnte Jacques Tilly die russische Justiz. Nun ging der Prozess weiter. Für den Wagenbauer hat die Causa "bedrohliche Dimension" - doch er ist kämpferisch.

Mit dem Vorschlaghammer gegen eine Putin-Figur: Jacques Tilly auf seinem eigenen Mottowagen während des Rosenmontagszugs in Düsseldorf. Quelle: dpa

Die russische Justiz hat das umstrittene Strafverfahren gegen den deutschen Bildhauer Jacques Tilly unter anderem wegen Beleidigung von Kremlchef Wladimir Putin mit der Beweisaufnahme fortgesetzt.

Richter Konstantin Otschirow ließ sich von der Staatsanwältin aus dicken Aktenordnern gut eine Stunde lang Aussagen von Zeugen und Experten sowie Untersuchungen der Ermittler zu den Vorwürfen gegen den Karnevalisten vortragen. Beschrieben wurde in der Verhandlung mehrfach in aller Ausführlichkeit ein Karnevalswagen von Tilly aus dem Jahr 2024 mit Figuren von Putin und Patriarch Kirill beim homosexuellen Oralverkehr.

In Köln, Düsseldorf, Mainz tobt die Fastnacht - mit Satire und klaren Botschaften. Im Fokus: Solidarität mit Künstler Jacques Tilly, dessen Satire die russische Justiz erzürnt hat. 16.02.2026 | 3:09 min

Fall Tilly: Zeuginnen fühlen sich in religiösen Gefühlen verletzt

Verlesen wurden im Tenor gleichlautende Aussagen von drei Zeuginnen, die sich als gläubige Christinnen nach eigener Darstellung in ihren religiösen Gefühlen verletzt sehen. Auch darauf stehen in Russland hohe Strafen. Verantworten muss sich Tilly, dem der Prozess in Abwesenheit gemacht wird, vor allem wegen Verunglimpfung der russischen Staatsorgane, zu denen neben Präsident Putin als Oberbefehlshaber der Streitkräfte auch Soldaten gehören.

Mit diesem Motivwagen erzürnte Jacques Tilly offenbar die Führung Russlands in Moskau. Quelle: Imago

Tilly lässt sich von Botschaft vertreten

Der Prozess soll am 16. März, 13.30 Uhr Ortszeit (11.30 Uhr MEZ) mit dem Abschluss der Beweisaufnahme und den Plädoyers fortgesetzt werden. Bei einer Verurteilung drohen Tilly eine Geldstrafe oder bis zu zehn Jahre Haft. Eine Auslieferung aus Deutschland muss Tilly nicht befürchten.

Tillys Pflichtverteidigerin konnte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur nicht die Frage beantworten, warum der Karnevalist bis heute nicht von der russischen Justiz über das Verfahren gegen ihn informiert wurde. Der Angeklagte selbst lässt sich auch von Vertretern der deutschen Botschaft informieren, die als Prozessbeobachter anwesend sind.

Düsseldorfs bekannter Karnevalswagenbauer Tilly steht wegen seiner Putin -Pappfiguren in Russland vor Gericht. Aus der deutschen Politik bekommt er Zuspruch. 28.01.2026 | 2:13 min

Tilly: Prozess hat eine "bedrohliche Dimension"

Tilly selbst sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass der Prozess eine "bedrohliche Dimension" und als Ziel Einschüchterung habe, "bloß keine Kritik am Zaren" zu üben. Er und sein Team gäben aber nicht klein bei, sondern "sind motiviert", auch künftig meinungsstarke und provokante Beiträge zum Karneval zu liefern. Er sehe sich aber auch bestätigt in seiner Arbeit, Autokraten und Diktatoren zu kritisieren, sagte Tilly.

Das ist unsere Aufgabe als Narren. „ Jacques Tilly, Wagenbauer

Schon früher bei Hofe hätten die Narren als einzige den sonst von Günstlingen umgebenen Herrschern die Wahrheit gesagt.

Putin immer wieder Ziel von Spott im Karneval

Tilly ist für seine bissig-satirischen Mottowagen im Düsseldorfer Rosenmontagszug bekannt. Seine Motive erscheinen in den Tagen nach Karneval regelmäßig auf Titelseiten der deutschen und internationalen Presse. Viele Russen können die Abbildungen in den sozialen Netzwerken sehen.

Bereits mehrfach hatte Tilly seine Mottowagen Putin gewidmet. Auch sie sind bei dem Prozess in Moskau Thema. Eine Arbeit zeigt Putin in einer ukrainischen Wanne - in Blut badend. In diesem Jahr gab es einen Wagen mit Blick auf den Prozess in Moskau - eine Skulptur von Putin in Uniform spießt da die Düsseldorfer Karnevalsfigur Hoppeditz mit einem Schwert auf.

