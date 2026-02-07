Woody Allen und Jeffrey Epstein - kontroverse Freunde

Woody Allen und Jeffrey Epstein wurden beide des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Wie die Epstein-Files nahelegen, verbrachten die beiden Männer regelmäßig Zeit miteinander.

Viele Amerikaner, darunter auch Republikaner, kritisieren mangelnde Transparenz in der Aufklärung der Epstein-Affäre. "Die Trump-Basis kocht", so Julius van de Laar, USA-Experte, zu den neuen Veröffentlichungen. 03.02.2026 | 9:26 min

Im Jahr 2015 reiste US-Filmemacher Woody Allen in die US-Hauptstadt Washington, um sich zusammen mit seiner Frau Soon-Yi Previn das Weiße Haus anzuschauen. Möglich gemacht hatte das sein Freund Jeffrey Epstein, der seine Beziehungen zu einer Beraterin des damaligen Präsidenten Barack Obama spielen ließ.

Jeffrey Epstein und Woody Allen - kontroverse Freunde

Dass der Sexualstraftäter eine Freundschaft mit dem Regisseur und Schauspieler pflegte, ist seit Jahren bekannt. E-Mails, die in dem riesigen Datenberg enthalten sind, den das US-Justizministerium zuletzt zum Fall Epstein publik machte, gewähren jedoch bislang unbekannte Einblicke in die Beziehung der beiden Männer.

Allein unter Freunden: Regisseur Woody Allen und Jeffrey Epstein. Quelle: Imago

Der heute 90 Jahre alte Allen, seine Frau und Epstein waren Nachbarn in New York. Sie aßen oft gemeinsam zu Abend, wie aus einigen der mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten hervorgeht, die das Justizministerium Ende Januar zusammen mit Tausenden Videos und weit mehr als 100.000 Fotos veröffentlichte.

Die beiden Männer leisteten einander emotionalen Beistand in Zeiten, in denen sie in Medien kritisiert wurden. Und sie tauschten sich über Anschuldigungen sexuellen Fehlverhaltens aus, die gegen sie erhoben wurden - angeblich zu Unrecht, wie sie einander versicherten.

Fast zeitgleich mit der Veröffentlichung des Melania-Trump-Films wurden in den USA weitere Akten zum Fall Jeffrey Epstein veröffentlicht. Die bringen viele Politiker und Prominente in Bedrängnis. 05.02.2026 | 16:01 min

Allen und Ehefrau zu Gast im Weißen Haus

"Könntest Du Soon Yi das Weiße Haus zeigen", schrieb Epstein, dessen Schriftwechsel häufig mit Rechtschreibfehlern gespickt waren, im Mai 2015 an die damalige Regierungsberaterin Kathy Ruemmler. "Ich nehme an, Woody wäre politisch zu heikel?"

Ruemmler antwortete: "Ich bin sicher, dass ich beiden das Weiße Haus zeigen kann." Sie zweifelte jedoch an, dass auch Epstein Zugang zum Amtssitz des Präsidenten erhalten könnte, der sich im Jahr 2008 schuldig bekannt hatte, eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet zu haben. "Du bist politisch zu brisant, denke ich", fügte sie hinzu.

Aus Aufzeichnungen des Weißen Hauses geht hervor, dass Allen, Previn und Ruemmler das Weiße Haus an einem Sonntag, dem 27. Dezember 2015, besuchten. Obama befand sich zu dieser Zeit in Hawaii.

Viele Namen tauchen in den Epstein-Files auf - darunter auch der des KI-Forschers Joscha Bach. ZDF-Recherchen zeigen, Epstein finanzierte seine Karriere. Was dahinter steckt, ZDFheute live. 04.02.2026 | 17:51 min

Kein Kommentar des Oscar-Preisträgers

Ruemmler und Allen gehören zu einer langen Liste prominenter Persönlichkeiten, die jahrelang Freundschaften mit Epstein unterhielten, selbst dann noch, als dieser als Sexualstraftäter registriert war, dem der Missbrauch von Kindern vorgeworfen wurde und über dessen juristische Probleme Tageszeitungen umfassend berichteten. Bei jedem Abendessen treffe man auf eine große Vielfalt an interessanten Menschen, fasste Allen einige der Treffen in einem Brief anlässlich Epsteins Geburtstag im Jahr 2016 zusammen.

Es sei immer interessant, das Essen reichhaltig und üppig: "Viele Gerichte, eine große Auswahl, zahlreiche Desserts, gut serviert." Für das Servieren seien oft ein Hausdiener und genauso oft eine Reihe junger Frauen zuständig, "die einen an Schloss Dracula erinnern, wo (Schauspieler Bela) Lugosi drei junge Vampirinnen beschäftigt".

Die britische Regierung und das Königshaus sehen sich in Erklärungsnot – der britische Premier gerät massiv unter Druck und der ehemalige Prinz Andrew taucht in den Files auf. 06.02.2026 | 2:54 min

Eine Bitte um Stellungnahme, die an eine Person verschickt wurde, die für Allen und Previn arbeitet, blieb zunächst unbeantwortet.

Soon-Yi Previn hielt Kontakt mit Epstein

Weitere E-Mails legen nahe, dass auch Previn eine enge Beziehung zu Epstein unterhielt - und oft als Kommunikationskanal zwischen ihrem Mann und Epstein fungierte.

Allen wurde keinerlei Beteiligung an dem systematischen Missbrauch von Frauen und Mädchen durch Epstein vorgeworfen. Epstein wurde im Jahr 2019 tot in seiner New Yorker Gefängniszelle gefunden, bevor ein Prozess auf Bundesebene gegen ihn beginnen konnte. Die Behörden stuften seinen Tod als Suizid ein.

Quelle: AP