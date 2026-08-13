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Panorama
Kriminalität

Nach Massenschlägerei in Düren: "Ein komisches, mulmiges Gefühl"

Video zeigt verstörende Szenen:Nach Schlägerei in Düren: "Ein komisches, mulmiges Gefühl"

Alexander Roettig im Schaltgespräch mit der heute

von Alexander Roettig

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In Düren eskaliert am Sonntag ein Streit um Lärmbelästigung. Am Ende werden acht Menschen verletzt. Die Polizei steht vor schwierigen Ermittlungen. Viele Anwohner sind beunruhigt.

Polizei in Düren

Nach einer gewaltvollen Auseinandersetzung hat es in Düren acht Verletzte gegeben. Die beiden Festgenommenen sind wieder frei, mangels Haftgründen. Weitere Ermittlungen laufen noch.

13.08.2026 | 2:01 min

Ein Mann läuft drohend über die Straße - in jeder Hand ein Hammer. Menschen liegen blutend auf der Straße. Doch die Angreifer schlagen weiter auf sie ein - während Angehörige vor Entsetzen schreien. Die Videos der Tat in Düren in Nordrhein-Westfalen haben Zeugen auf Social Media gepostet - sie sind schwer zu ertragen.

15 bis 20 Personen sollen an der Tat beteiligt gewesen sein, sagt die Polizei. Der Streit begann offenbar schon am Samstagabend. Eine der beteiligten Familien hatte einen Geburtstag gefeiert, als die andere sich über den Lärm beschwerte. Am Ende habe man sich geeinigt, am nächsten Tag noch einmal miteinander zu sprechen. Eine Beteiligte, die selbst Gegenstand der Ermittlungen ist, schildert das gegenüber dem WDR so:

Meine Brüder sind dann runtergegangen. Und plötzlich haben wir nur noch gehört: Da kommt einer mit einem Hammer. Und dann ging es auch schon los.

Beteiligte gegenüber dem WDR

Urteil nach tödlichem Erbstreit gefällt

In Gelsenkirchen soll es 2025 aufgrund von Erbstreitigkeiten um ein Haus in der Türkei zu einer Massenschlägerei gekommen sein. Nun das Urteil.

09.07.2026 | 2:27 min

Polizei nimmt zwei Männer fest - und lässt sie gehen

Sechs Verletzte kamen anschließend ins Krankenhaus. Zwei lehnten das ab. Die Polizei nahm zwei junge Männer mit serbischen und bosnischen Wurzeln fest. Ließ sie dann jedoch wieder frei, weil keine Haftgründe vorlagen wie Flucht- oder Verdunklungsgefahr, also Gefahr der Vertuschung.

Laut Dürens Polizeisprecher Sebastian Cremer kannten sich die Familien zuvor nicht. Es soll nach bisherigen Erkenntnissen auch keine Rivalitäten gegeben haben.

Razzien gegen Goman-Clan

Die Polizei ist mit Razzien gegen die Goman-Familie vorgegangen. Hintergrund ist eine eskalierte Feier am Ostersonntag 2026 in Leverkusen.

05.06.2026 | 1:31 min

Sicherheitsgefühl der Anwohner leidet

Umso mehr reagieren Anwohner entsetzt. Vor unserer Kamera äußern sich nur wenige - mit vollen Namen möchte niemand in den Medien erscheinen. Ein junger Mann sagt, er habe "ein komisches, mulmiges Gefühl" - er wohnt nur ein paar Häuser weiter. Das Sicherheitsgefühl sei im Keller, sagen uns viele Menschen aus der Nachbarschaft.

Gewaltausbruch mit Hämmern und Baseballschlägern - offenbar ohne Rivalitäten oder kriminelle Konflikte. Woher dann diese Gewalt? Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter schätzt das so ein: "Es geht immer um die Verteidigung der Familienehre - und die wird über die Rechtsordnung gestellt. Und das ist der Punkt, der nicht akzeptabel ist."

Polizei in NRW bei einer Razzia

NRW-Innenminister Herbert Reul präsentiert heute das Lagebild zur Clankriminalität: Straftaten sinken, doch die Zahl der Tatverdächtigen erreicht den Höchststand seit Einführung.

10.12.2025 | 1:43 min

Viele Beteiligte schweigen

Laut NRW-Innenministerium ist die Zahl solcher "Tumultdelikte" rückläufig. Doch sie verängstigen viele Menschen, weil sie auf offener Straße stattfinden. Anfang August fielen in Köln-Mülheim bei einem Streit zweier Großfamilien vom Balkan sogar Schüsse. Die Polizei sammelte zahlreiche Patronenhülsen ein. Die Kugeln hätten auch Unbeteiligte treffen können.

Auf den Dürener Gewaltausbruch reagierte auch Bürgermeister Frank Peter Ullrich (SPD): "Gewalt hat in unserer Stadt keinen Platz. Persönliche oder familiäre Konflikte dürfen niemals in Gewalt auf offener Straße eskalieren und damit unbeteiligte Menschen gefährden."

Polizei und Staatsanwaltschaft stehen nun vor schwierigen Ermittlungen: Viele Beteiligte schweigen gegenüber den Behörden.

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Über dieses Thema berichtete ZDFheute in dem Beitrag "Acht Verletzte nach Schlägerei in Düren" am 13.08.2026 um 22:29 Uhr.
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