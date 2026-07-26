Terroranschlag auf CSD Berlin: Wer ist Abdul Ballout?

Er hat mutmaßlich einen Terroranschlag verübt und dabei eine Frau getötet sowie insgesamt 29 Personen teils schwer verletzt. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach Abdul Ballout.

Nach der Attacke auf den CSD sprechen Bundesinnenminister Dobrindt und Berlins Regierender Bürgermeister Wegner von einem "islamistischem Terrorangriff" und nennen 29 Verletzte. 26.07.2026 | 16:57 min

Nach der Attacke am Rande des Christopher Street Days in Berlin gehen die Sicherheitsbehörden von einem islamistisch motivierten Anschlag aus. Nach den Worten von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) war der mutmaßliche Täter in der Vergangenheit durch ein hohes Maß an Straftaten, durch Radikalisierung und die Zugehörigkeit zur islamistischen Szene aufgefallen. Die Suche nach ihm läuft.

Nach ihm wird bundesweit gefahndet. Quelle: dpa

Fahndung nach Abdul Ballout läuft

Gefahndet wird nach dem 21 Jahre alten Abdul Ballout. Aktuell stehe die Suche nach ihm im Vordergrund, so Dobrindt. Der Tatverdächtige sei deutscher Staatsbürger mit libanesischem Hintergrund. Er wurde laut Bundesinnenminister im Jahr 2005 in Deutschland geboren.

Der mutmaßliche Angreifer sei schon in der Vergangenheit "auffällig" geworden. Dobrindt sprach von einem "hohen Maß von Straftaten" und einer "islamistischen Radikalisierung" des 21-Jährigen. In der Vergangenheit sei der Beschuldigte zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, sagte Dobrindt. Dagegen habe die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt.

Nach der Fahrt in eine Menschenmenge beim CSD in Berlin ist der Täter weiter flüchtig. Wie ist der aktuelle Stand? ZDF-Korrespondent Carsten Behrendt berichtet. 26.07.2026 | 1:51 min

Medien: Sympathien für "Islamischen Staat"

"Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR berichten, Ballout sei teilweise observiert worden, außerdem sei sein Telefon überwacht worden. Die Sicherheitsbehörden schätzten ihn demnach als radikalisiert und gewaltbereit ein. Teil des Urteils soll auch die Auflage gewesen sein, an einem Programm zur Deradikalisierung teilzunehmen.

Er solle versucht haben, nach Syrien auszureisen, um sich der Terrorgruppe "Islamischer Staat" anzuschließen. Nach einem Hinweis deutscher Behörden sei er im vergangenen Jahr im Libanon festgenommen und zu einer dreimonatigen Haftstrafe verurteilt worden.

Am Tag nach dem Angriff auf den CSD in Berlin spricht ZDF-Reporter Carsten Behrendt von der Stimmung vor Ort. Die Anteilnahme sei groß, viele Menschen würden Blumen ablegen. 26.07.2026 | 1:53 min

Polizei: Dem Tatverdächtigen nicht nähern - 110 wählen

Die Polizei in Berlin sucht weiter nach dem Mann. Darüber hinaus sind Bundespolizisten an Bahnhöfen, Flughäfen und an den Grenzen im Einsatz. Die Behörden warnen: "Sollten Sie den Tatverdächtigen antreffen, wählen Sie unverzüglich die 110! Sprechen Sie ihn nicht an, er ist möglicherweise bewaffnet und gefährlich!" Der Verdächtige wird als schlank und etwa 1,90 Meter groß beschrieben.

Angriff auf CSD in Berlin : CSD-Angriff: Alle Verletzten laut Polizei außer Lebensgefahr Die Gewalttat beim Berliner CSD war mutmaßlich ein islamistischer Terroranschlag. Ein Mensch starb, 29 wurden verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Tatverdächtigen. Alle News im Liveblog. Liveblog

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Quelle: epd, dpa