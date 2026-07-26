Terroranschlag auf CSD Berlin: Wer ist Abdul Ballout?

Terroranschlag auf CSD Berlin:Wer ist der mutmaßliche Täter Abdul Ballout?
Er hat mutmaßlich einen Terroranschlag verübt und dabei eine Frau getötet sowie insgesamt 29 Personen teils schwer verletzt. Die Polizei sucht mit Hochdruck nach Abdul Ballout.
Nach der Attacke am Rande des Christopher Street Days in Berlin gehen die Sicherheitsbehörden von einem islamistisch motivierten Anschlag aus. Nach den Worten von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) war der mutmaßliche Täter in der Vergangenheit durch ein hohes Maß an Straftaten, durch Radikalisierung und die Zugehörigkeit zur islamistischen Szene aufgefallen. Die Suche nach ihm läuft.
Fahndung nach Abdul Ballout läuft
Gefahndet wird nach dem 21 Jahre alten Abdul Ballout. Aktuell stehe die Suche nach ihm im Vordergrund, so Dobrindt. Der Tatverdächtige sei deutscher Staatsbürger mit libanesischem Hintergrund. Er wurde laut Bundesinnenminister im Jahr 2005 in Deutschland geboren.
Der mutmaßliche Angreifer sei schon in der Vergangenheit "auffällig" geworden. Dobrindt sprach von einem "hohen Maß von Straftaten" und einer "islamistischen Radikalisierung" des 21-Jährigen. In der Vergangenheit sei der Beschuldigte zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, sagte Dobrindt. Dagegen habe die Staatsanwaltschaft Beschwerde eingelegt.
Medien: Sympathien für "Islamischen Staat"
"Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR berichten, Ballout sei teilweise observiert worden, außerdem sei sein Telefon überwacht worden. Die Sicherheitsbehörden schätzten ihn demnach als radikalisiert und gewaltbereit ein. Teil des Urteils soll auch die Auflage gewesen sein, an einem Programm zur Deradikalisierung teilzunehmen.
Er solle versucht haben, nach Syrien auszureisen, um sich der Terrorgruppe "Islamischer Staat" anzuschließen. Nach einem Hinweis deutscher Behörden sei er im vergangenen Jahr im Libanon festgenommen und zu einer dreimonatigen Haftstrafe verurteilt worden.
Polizei: Dem Tatverdächtigen nicht nähern - 110 wählen
Die Polizei in Berlin sucht weiter nach dem Mann. Darüber hinaus sind Bundespolizisten an Bahnhöfen, Flughäfen und an den Grenzen im Einsatz. Die Behörden warnen: "Sollten Sie den Tatverdächtigen antreffen, wählen Sie unverzüglich die 110! Sprechen Sie ihn nicht an, er ist möglicherweise bewaffnet und gefährlich!" Der Verdächtige wird als schlank und etwa 1,90 Meter groß beschrieben.
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