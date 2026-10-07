Im Juli 2023 verschwand der Schweizer Damir Kocan spurlos. Seitdem fehlt von ihm jedes Lebenszeichen. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.

Der Schweizer Damir Kocan wird seit drei Jahren vermisst. Quelle: Kantonspolizei Zürich

Seit dem 27. Juli 2023 wird der damals 46-jährige Damir Kocan aus Zürich vermisst. Die Ermittlungen der Polizei ergaben keinerlei Hinweise, die auf ein freiwilliges Untertauchen hindeuten. Da sich der Vermisste zum Teil im kriminellen Milieu bewegte, spricht einiges für ein Verbrechen.

Diese Ausgabe widmet sich internationalen Kriminalfällen. Im Mittelpunkt stehen ein Tötungsdelikt in Spanien, ein Vermisstenfall in Frankreich sowie weitere grenzüberschreitende Ermittlungsfälle. 07.10.2026 | 91:42 min

Letzte Spur führt von Zürich nach Olten

Der Polizei ist es gelungen, den Nachmittag des Verschwindens teilweise zu rekonstruieren. Zunächst hielt sich Kocan beim Lokal "Neugasshof" im Züricher Langstraßenquartier auf. Dort soll er gegen 17:30 Uhr ins Auto eines Bekannten gestiegen sein, einen dunkelgrauen BMW, Modell 530d mit Zürcher Kennzeichen.

Mit solch einem Auto sollen die beiden Männer am Tag des Verschwindens unterwegs gewesen sein. Quelle: Kantonspolizei Zürich

Etwa eineinhalb Stunden später, gegen 19 Uhr, sollen die beiden dann die Stadt verlassen haben und über die Autobahn A1 nach Olten gefahren sein. Dort soll Kocan ausgestiegen sein. Danach wurde er nicht mehr gesehen.

Wichtige Örtlichkeiten im Vermisstenfall Kocan. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Personenbeschreibung

Damir Kocan war zum Zeitpunkt seines Verschwindens 46 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und kurze, dunkle Haare. Zuletzt trug er vermutlich ein weißes T-Shirt, schwarze Jeans und weiße Sneaker.

Verschwundene Gegenstände

Damir Kocan hatte unter anderem zwei auffällige Gegenstände bei sich: eine Rolex Submariner, Gelbgold mit blauer Lünette und Saphirbesatz, und einen großen Schlüsselbund, an dem sich viele Schlüssel befanden. Wo sind diese Gegenstände nach Kocans Verschwinden aufgetaucht?

Zusammen mit Damir Kocan sind seine Rolex und sein Schlüsselbund verschwunden. Quelle: Kantonspolizei Zürich

Fragen nach Zeugen

Wer hat Damir Kocan seit seinem Verschwinden gesehen - mit oder ohne Begleitung?

Wer kann etwas zu seinem Schicksal oder zu den Hintergründen seines Verschwindens sagen?

Wo hielt sich Damir Kocan vor seinem Verschwinden auf, in welchen Kreisen verkehrte er? Besonders interessant sind Beobachtungen in den Kantonen Zürich, Aargau, Solothurn und Bern.

Belohnung Für Hinweise, die das Verschwinden von Damir Kocan aufklären, hat die Kantonspolizei Zürich eine Belohnung von bis zu 10.000 Schweizer Franken ausgelobt.



Zuständig

Kantonspolizei Zürich

E-Mail: info@kapo.zh.ch



BKA Wiesbaden

Telefon: 0611 / 55 18 140

Quelle: ZDF