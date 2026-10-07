Aktenzeichen XY International:Rätselhafter Vermisstenfall in der Schweiz
Im Juli 2023 verschwand der Schweizer Damir Kocan spurlos. Seitdem fehlt von ihm jedes Lebenszeichen. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus.
Seit dem 27. Juli 2023 wird der damals 46-jährige Damir Kocan aus Zürich vermisst. Die Ermittlungen der Polizei ergaben keinerlei Hinweise, die auf ein freiwilliges Untertauchen hindeuten. Da sich der Vermisste zum Teil im kriminellen Milieu bewegte, spricht einiges für ein Verbrechen.
Letzte Spur führt von Zürich nach Olten
Der Polizei ist es gelungen, den Nachmittag des Verschwindens teilweise zu rekonstruieren. Zunächst hielt sich Kocan beim Lokal "Neugasshof" im Züricher Langstraßenquartier auf. Dort soll er gegen 17:30 Uhr ins Auto eines Bekannten gestiegen sein, einen dunkelgrauen BMW, Modell 530d mit Zürcher Kennzeichen.
Etwa eineinhalb Stunden später, gegen 19 Uhr, sollen die beiden dann die Stadt verlassen haben und über die Autobahn A1 nach Olten gefahren sein. Dort soll Kocan ausgestiegen sein. Danach wurde er nicht mehr gesehen.
Personenbeschreibung
Damir Kocan war zum Zeitpunkt seines Verschwindens 46 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und kurze, dunkle Haare. Zuletzt trug er vermutlich ein weißes T-Shirt, schwarze Jeans und weiße Sneaker.
Verschwundene Gegenstände
Damir Kocan hatte unter anderem zwei auffällige Gegenstände bei sich: eine Rolex Submariner, Gelbgold mit blauer Lünette und Saphirbesatz, und einen großen Schlüsselbund, an dem sich viele Schlüssel befanden. Wo sind diese Gegenstände nach Kocans Verschwinden aufgetaucht?
Fragen nach Zeugen
- Wer hat Damir Kocan seit seinem Verschwinden gesehen - mit oder ohne Begleitung?
- Wer kann etwas zu seinem Schicksal oder zu den Hintergründen seines Verschwindens sagen?
- Wo hielt sich Damir Kocan vor seinem Verschwinden auf, in welchen Kreisen verkehrte er? Besonders interessant sind Beobachtungen in den Kantonen Zürich, Aargau, Solothurn und Bern.
Für Hinweise, die das Verschwinden von Damir Kocan aufklären, hat die Kantonspolizei Zürich eine Belohnung von bis zu 10.000 Schweizer Franken ausgelobt.
Zuständig
Kantonspolizei Zürich
E-Mail: info@kapo.zh.ch
BKA Wiesbaden
Telefon: 0611 / 55 18 140
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