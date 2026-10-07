Aktenzeichen XY International:Zwei Babyleichen in Deutschland und Tschechien gefunden
2011 und 2012 wurden in Schwarzenberg (Erzgebirge) und bei Rotava (Tschechien) zwei Babyleichen gefunden. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die beiden Geschwister waren.
Auch fast 15 Jahre nach dem Fund zweier Babyleichen in Deutschland und Tschechien lassen diese beiden Fälle die Ermittler diesseits und jenseits der deutsch-tschechischen Grenze nicht los.
Aufgrund der DNA der Babys steht zweifelsfrei fest, dass sie dieselbe Mutter haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch denselben Vater. Doch wie und warum kam es zum Tod der beiden Babys?
Erste Babyleiche in Altkleidercontainer entdeckt
Der erste tote Junge wurde am 19. Januar 2011 in einem Altkleider-Container im Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleithe gefunden. Der voll entwickelte Säugling muss nach Erkenntnis der Polizei kurz nach seiner Geburt erstickt worden sein.
Die Babyleiche war in ein Handtuch gewickelt und in zwei Plastiktüten verpackt. Obwohl rund 1.500 Personen überprüft wurden, gelang es der Kripo Zwickau nicht, den Fall zu klären.
Hinweis auf Unbekannten am Fundort des zweiten Babys
Das zweite tote Baby, der Bruder des Jungen aus Schwarzenberg, wurde am 2. Juni 2012 neben der Landesstraße 210 gefunden, die südlich der tschechischen Stadt Rotava durch ein Waldgebiet führt. Rotava befindet sich nur knapp zehn Kilometer von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt. In diesem Fall konnte die Todesursache nicht mehr festgestellt werden, das Kind war jedoch nach der Geburt ebenfalls lebensfähig.
Bei ihren Ermittlungen stieß die tschechische Polizei aus Karlsbad auf eine Autofahrerin, die am Tag vor dem Leichenfund eine wichtige Beobachtung gemacht hatte. Am 1. Juni 2012 war ihr ein unbekannter Mann aufgefallen, der seinen Wagen auf Höhe der Fundstelle auf der anderen Straßenseite geparkt hatte. Was er dort im Wald wollte, ist nicht bekannt.
Personenbeschreibung
Der unbekannte Autofahrer soll dunkle Haare gehabt haben und schlank gewesen sein. Sein Auto war dunkel und soll ein deutsches Kennzeichen gehabt haben. Weitere Details konnte die Zeugin nicht nennen.
In Schwarzenberg aufgefundene Gegenstände
- Blaues Handtuch aus DDR-Herstellung (1975-1986) von "VEB Frottana"
- Plastiktüte von "Penny"
- Plastiktüte vom Schwarzenberger Weihnachtsmarkt
Fragen nach Zeugen
- Wer kann Angaben zum Tod der beiden Säuglinge bzw. zu ihren unbekannten Eltern machen?
- Wer kann Hinweise zu den in Schwarzenberg aufgefundenen Gegenständen geben?
- Wer glaubt, den unbekannten Mann zu kennen, der am 1. Juni 2012 an der Straße nahe dem Fundort bei Rotava gesehen wurde?
Für Hinweise, die zur Aufklärung der beiden Fälle führen, wurde von der Staatsanwaltschaft Chemnitz eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.
Zuständig
BKA Wiesbaden
Telefon: 0611 / 55 18 140
Mehr zu Aktenzeichen XY
Nachrichten | Thema:Aktenzeichen XY... Ungelöst - Die Fälle
Aktenzeichen XY International:Nach Raub in Heilbronn: möglicher Täter europaweit gesuchtmit Video91:42
Aktenzeichen XY International:Zwei Babyleichen in Deutschland und Tschechien gefundenmit Video91:42
Aktenzeichen XY International:Junger Niederländer spurlos verschwundenmit Video91:42
Aktenzeichen XY International:Rätselhafter Vermisstenfall in der Schweizmit Video91:42
Aktenzeichen XY International :Mord an "Bierkönig"-Betreiber von 1997: "XY" sucht Hinweisemit Video6:03
- Noch 1 Tag
Gesellschaft | Aktenzeichen XY… Ungelöst:Aktenzeichen XY... Update vom 16.09.2026Video3:43
- Noch 1 Tag
Update zu Aktenzeichen XY:Polizei klärt Fragen im Missbrauchsfall einer Siebenjährigenmit Video3:43