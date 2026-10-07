2011 und 2012 wurden in Schwarzenberg (Erzgebirge) und bei Rotava (Tschechien) zwei Babyleichen gefunden. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die beiden Geschwister waren.

Zwei Babyleichen in Deutschland und Tschechien gefunden

XY-Szenenfoto: Die Polizei sichert Spuren am Fundort einer Babyleiche. Quelle: ZDF

Auch fast 15 Jahre nach dem Fund zweier Babyleichen in Deutschland und Tschechien lassen diese beiden Fälle die Ermittler diesseits und jenseits der deutsch-tschechischen Grenze nicht los.

Aufgrund der DNA der Babys steht zweifelsfrei fest, dass sie dieselbe Mutter haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch denselben Vater. Doch wie und warum kam es zum Tod der beiden Babys?

Diese Ausgabe widmet sich internationalen Kriminalfällen. Im Mittelpunkt stehen ein Tötungsdelikt in Spanien, ein Vermisstenfall in Frankreich sowie weitere grenzüberschreitende Ermittlungsfälle. 07.10.2026 | 91:42 min

Erste Babyleiche in Altkleidercontainer entdeckt

Der erste tote Junge wurde am 19. Januar 2011 in einem Altkleider-Container im Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleithe gefunden. Der voll entwickelte Säugling muss nach Erkenntnis der Polizei kurz nach seiner Geburt erstickt worden sein.

In diesem Container in Schwarzenberg in Sachsen wurde das erste Baby gefunden. Quelle: Kripo Zwickau

Die Babyleiche war in ein Handtuch gewickelt und in zwei Plastiktüten verpackt. Obwohl rund 1.500 Personen überprüft wurden, gelang es der Kripo Zwickau nicht, den Fall zu klären.

Auf diesem Lichtbild ist der Fundort in Schwarzenberg in Sachsen zu sehen. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Hinweis auf Unbekannten am Fundort des zweiten Babys

Das zweite tote Baby, der Bruder des Jungen aus Schwarzenberg, wurde am 2. Juni 2012 neben der Landesstraße 210 gefunden, die südlich der tschechischen Stadt Rotava durch ein Waldgebiet führt. Rotava befindet sich nur knapp zehn Kilometer von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt. In diesem Fall konnte die Todesursache nicht mehr festgestellt werden, das Kind war jedoch nach der Geburt ebenfalls lebensfähig.

In Rotava/Tschechien wurde die zweite Babyleiche gefunden. Quelle: Polizei Karlsbad

Bei ihren Ermittlungen stieß die tschechische Polizei aus Karlsbad auf eine Autofahrerin, die am Tag vor dem Leichenfund eine wichtige Beobachtung gemacht hatte. Am 1. Juni 2012 war ihr ein unbekannter Mann aufgefallen, der seinen Wagen auf Höhe der Fundstelle auf der anderen Straßenseite geparkt hatte. Was er dort im Wald wollte, ist nicht bekannt.

Die Örtlichkeiten des zweiten Falls liegen in Rotava/Tschechien. Quelle: OpenStreetMap / MapTiler-Karten / ZDF

Personenbeschreibung

Der unbekannte Autofahrer soll dunkle Haare gehabt haben und schlank gewesen sein. Sein Auto war dunkel und soll ein deutsches Kennzeichen gehabt haben. Weitere Details konnte die Zeugin nicht nennen.

In Schwarzenberg aufgefundene Gegenstände

Blaues Handtuch aus DDR-Herstellung (1975-1986) von "VEB Frottana"

Plastiktüte von "Penny"

Plastiktüte vom Schwarzenberger Weihnachtsmarkt

In dieses Handtuch und diese Plastiktüten war das Baby eingewickelt, das in Schwarzenberg in Sachsen gefunden wurde. Quelle: Kripo Zwickau

Fragen nach Zeugen

Wer kann Angaben zum Tod der beiden Säuglinge bzw. zu ihren unbekannten Eltern machen?

Wer kann Hinweise zu den in Schwarzenberg aufgefundenen Gegenständen geben?

Wer glaubt, den unbekannten Mann zu kennen, der am 1. Juni 2012 an der Straße nahe dem Fundort bei Rotava gesehen wurde?

Belohnung Für Hinweise, die zur Aufklärung der beiden Fälle führen, wurde von der Staatsanwaltschaft Chemnitz eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt.



Zuständig

BKA Wiesbaden

Telefon: 0611 / 55 18 140

Quelle: ZDF