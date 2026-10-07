Aktenzeichen XY International:Nach Raub in Heilbronn: möglicher Täter europaweit gesucht
2021 überfielen zwei Räuber einen Mann in seinem Haus in Heilbronn. Ein Täter konnte gefasst werden, nach seinem mutmaßlichen Komplizen, Andrian Cravcenco, wird bis heute gesucht.
In der Nacht zum 23. Oktober 2021 drangen zwei Männer unbemerkt vom Hausherrn in dessen Haus am Ortsrand von Heilbronn ein. Sie überraschten ihn im Schlaf und pressten ihm ein Kissen aufs Gesicht. Der Mann durchlitt Todesängste.
Die Täter raubten zwei wertvolle Uhren und Bargeld. Dem Opfer gelang es noch während der Tat, die Polizei anzurufen, so dass die Räuber überstürzt flüchten mussten.
Ausweisdokumente und DNA belasten Verdächtigen
Einer von ihnen wurde am nächsten Morgen in der Nähe gefasst und später zu sechs Jahren und elf Monaten Gefängnis verurteilt. Neben dem Überfall konnte ihm auch die Beteiligung an zwei Einbruchserien in Heilbronn nachgewiesen werden.
Bei seinen Sachen fand die Polizei einen moldauischen Reisepass sowie einen Führerschein, beides gehörte nach Erkenntnis der Ermittler dem zweiten Tatverdächtigen in diesem Fall - eine Vermutung, die unter anderem durch DNA-Spuren untermauert werden konnte.
Seitdem sucht die Kripo Heilbronn, unterstützt durch die Zielfahndung des LKA Baden-Württemberg, nach dem 43-jährigen Andrian Cravcenco. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn wirft ihm die Beteiligung an zwei Einbruchserien in den Jahren 2019 und 2021 sowie an dem Raubüberfall am 23. Oktober 2021 vor. Gegen ihn liegt ein europäischer Haftbefehl vor. Ein Versuch, ihn im Juni 2023 in Italien zu verhaften, scheiterte. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.
Gesuchter soll zwischen Moldawien und der EU pendeln
Die Polizei vermutet, dass sich Andrian Cravcenco die meiste Zeit in seinem Geburtsland Moldawien aufhält. Dennoch geht sie davon aus, dass er regelmäßig auch in Deutschland sowie in anderen europäischen Ländern, darunter Italien, unterwegs ist.
Dabei dürfte er auch gefälschte oder falsche Ausweisdokumente verwenden. In der Vergangenheit soll er sich unter anderem "Rafal Marcin Tarczyluk" genannt haben oder auch "Dumitru Ovidiu Stanescu", geboren am 26.10.1983 in Rumänien.
Personenbeschreibung
Andrian Cravcenco ist 43 Jahre alt. Das letzte bekannte Foto von ihm stammt aus dem Jahr 2018. Seine Körpergröße: 1,75 bis 1,80 Meter. Zum Zeitpunkt der letzten Aufnahmen war er kräftig gebaut, mit Bauchansatz, einem rundlichen Gesicht und kurzen dunklen Haaren.
Fragen nach Zeugen
- Wer weiß, wo sich Andrian Cravcenco aktuell aufhält?
- Wer hatte in der Vergangenheit mit ihm zu tun und kann etwas über seine Kontakte sagen?
LKA Baden Württemberg
Telefon: 0711 / 54 01 33 60
Ab 08. Oktober: 0711 54010
E-Mail: stuttgart.lka.hinweise@polizei.bwl.de
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